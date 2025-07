To stało się tuż po Wimbledonie. Świątek dołączyła do klubu "dla wybranych". Inni mogą o tym tylko marzyć

Mimo młodego wieku Iga Świątek już na zawsze zapisała swoje nazwisko w bogatej historii tenisa. Zaledwie 24-letnia zawodniczka ma na swoim koncie aż 6 tytułów wielkoszlemowych, z czego ostatni wygrała ona w ramach tegorocznego Wimbledonu. To jeden z najważniejszych tytułów w jej karierze, bowiem raszynianka znana była z tego, że nie przepadała za grą na trawiastych kortach. Okazuje się, że zwycięstwo w najstarszym i najbardziej prestiżowym turnieju świata otworzyło Świątek drogę do pewnego bardzo elitarnego grona.

AELTC - prestiżowy klub, którego historia sięga 1868 roku

All England Lawn Tennis and Croquet Club (AELTC) to ugrupowanie, które powstało w 1868 roku. Prawdziwą sławę zyskało jednak dopiero w 1877 roku, a to dzięki Wimbledonowi, który z biegiem lat stał się najbardziej prestiżowym turniejem tenisowym na świecie. Patronat nad AELTC od lat sprawuje brytyjska rodzina królewska. Klub ten posiada status jednego z najmniej dostępnych na świecie, bowiem liczba jego aktywnych członków oscyluje w okolicy ledwie 500 osób.

Jak podaje strona "greenandpurple.com", aby dołączyć do tego zaszczytnego grona, trzeba spełnić kilka dość skomplikowanych wymogów, a i te zależne są od stopnia przynależności. Jednym z bardziej prestiżowych jest oczywiście status Pełnoprawnego Członka. By móc ubiegać się o ten rodzaj przynależności, trzeba zdobyć poparcie czterech pełnoprawnych członków klubu, z zastrzeżeniem, iż dwóch z nich musi znać kandydata osobiście przez okres nie krótszy niż 3 lata. Wówczas osoba kandydująca umieszczana jest na liście oczekujących. Niemniej ten typ członkostwa wiąże się z wieloma prestiżowymi przywilejami, takimi jak: dostęp do kortów trawiastych Wimbledonu (poza Kortem Centralnym), klubowej siłowni, a także możliwość zakupu dwóch biletów na każdy dzień zmagań wielkoszlemowego brytyjskiego turnieju.

Poza wspomnianym statusem Pełnoprawnego Członka istnieje jeszcze kilka form przynależności. Tymczasowi Członkowie, jak sama nazwa wskazuje, są nobilitowani do tytułu na określony czas. Co więcej, status ten jest skierowany tylko do aktywnych tenisistów, którzy stają się automatycznie reprezentantami klubu na arenie międzynarodowej. Tutaj również obowiązuje zasada poparcia od czterech aktywnych członków AELTC. Co ciekawe, ten rodzaj członkostwa nie uprawnia do zakupu biletów na Korcie Centralnym Wimbledonu.

Kolejną formą przynależności do AELTC, jest uzyskanie statusu Członka Honorowego. To właśnie ten tytuł przypadł w tym roku Idze Świątek. Członkami Honorowymi są bowiem między innymi wszyscy zwycięzcy Wimbledonu w grze pojedynczej. Każdy zwycięzca brytyjskiej rywalizacji otrzymuje automatyczne zaproszenie. Dodatkowo status członka honorowego przysługuje także tenisistom oraz tenisistkom, którzy włożyli szczególny wkład w promocję tenisa oraz Wimbledonu. Osoby te również mają ograniczone prawa względem Pełnoprawnych Członków klubu, lecz sam status członka honorowego AELTC stanowi bardzo duże wyróżnienie. Status ten posiada również księżna Kate, która jest honorową patronką klubu.

Istnieje również możliwość otrzymania statusu Członka Dożywotniego AELTC. To jest najrzadszą, a przez to i najbardziej prestiżową formą dołączenia do klubu. Przyznawane jest ono przez specjalny komitet. Podobnie jak w przypadku Pełnoprawnych Członków, Dożywotni klubowicze również mają prawo korzystać ze wszelkich udogodnień, oferowanych przez AELTC.

Iga Świątek z trofeum Wimbledonu Adam Vaughan PAP/EPA

Księżna Kate jest patronką AELTC Jordan Pettitt AFP

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

