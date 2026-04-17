To stało się po porażce z Andriejewą. Nici z planu Świątek, straciła wielką szansę

Igor Szarek

Iga Świątek niestety przegrała mecz z Mirrą Andriejewą, co oznacza, że pożegnała się z tegoroczną edycją WTA Stuttgart na etapie ćwierćfinału. Co więcej, to nie jedyny cios, jaki spadł tego dnia na Raszyniankę. Porażka z nastoletnią Rosjanką odebrała jej bowiem wielką okazję na pewny awans w rankingu WTA.

Iga Świątek dobrze zaczęła tegoroczną edycję turnieju WTA Stuttgart, pokonując na start reprezentantkę gospodarzy - Laurą Siegemund. To dało jej przepustkę do ćwierćfinału imprezy, gdzie już czekała na nią zawodniczka z topowej dziesiątki rankingu WTA - Mirra Andriejewa.

Pierwszy set emocjonującego starcia z nastoletnią Rosjanką padł łupem tenisistki z kraju nad Wisłą. Niestety, sytuacja diametralnie odwróciła się w drugiej partii. W tej odsłonie spotkania górą była bowiem Andriejewa. Decydujący set, mimo pierwszego przełamania po stronie Świątek, ostatecznie rozstrzygnął spotkanie na korzyść jej rywalki.

Poza oczywistymi skutkami porażki, Świątek ma jeszcze jeden powód, aby rozpamiętywać ten mecz. Chwilę wcześniej swoje spotkanie rozgrywała bowiem jej "sąsiadka" w rankingu WTA - Coco Gauff. Amerykanka, okupująca przed tym meczem 3. pozycję w klasyfikacji generalnej, poległa w starciu z niżej notowaną Karoliną Muchovą.

W poprzedniej edycji niemieckiego turnieju Coco Gauff oraz Iga Świątek zakończyły swój udział właśnie na etapie ćwierćfinałów. Przed dzisiejszymi meczami różnica punktowa w rankingu WTA Live między paniami wynosiła raptem 15 "oczek" na korzyść tenisistki zza oceanu (7278 punktów w przypadku Gauff oraz 7263 punktów w przypadku Świątek). Gdyby Raszynianka pokonała Mirrę, już dziś zapewniłaby sobie awans na wyższą lokatę w klasyfikacji generalnej pań. Niestety, porażka póki co przekreśla jej tę szansę.

Nic jednak straconego. Już 21 kwietnia rozpoczną się bowiem zmagania w ramach turnieju WTA 1000 Madryt. Z racji na wyniki w poprzedniej edycji wydarzenia (półfinał w przypadku Świątek oraz finał w przypadku Gauff), Amerykanka przed startem tegorocznego turnieju "straci" nieco więcej punktów, niż Polka. Pula punktów Gauff pomniejszy się o 650 "oczek", natomiast Świątek "odebrane zostanie" tylko 390 punktów.

To sprawia, że jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji Polka przeskoczy swoją rywalkę w rankingu WTA Live. Aby jednak ugruntować nową pozycję, będzie ona musiała liczyć na wcześniejsze potknięcie Gauff.

