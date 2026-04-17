To stało się po porażce z Andriejewą. Nici z planu Świątek, straciła wielką szansę

Iga Świątek dobrze zaczęła tegoroczną edycję turnieju WTA Stuttgart, pokonując na start reprezentantkę gospodarzy - Laurą Siegemund. To dało jej przepustkę do ćwierćfinału imprezy, gdzie już czekała na nią zawodniczka z topowej dziesiątki rankingu WTA - Mirra Andriejewa.

Pierwszy set emocjonującego starcia z nastoletnią Rosjanką padł łupem tenisistki z kraju nad Wisłą. Niestety, sytuacja diametralnie odwróciła się w drugiej partii. W tej odsłonie spotkania górą była bowiem Andriejewa. Decydujący set, mimo pierwszego przełamania po stronie Świątek, ostatecznie rozstrzygnął spotkanie na korzyść jej rywalki.

Świątek mogła już dziś awansować w rankingu WTA. Jej plan legł w gruzach

Poza oczywistymi skutkami porażki, Świątek ma jeszcze jeden powód, aby rozpamiętywać ten mecz. Chwilę wcześniej swoje spotkanie rozgrywała bowiem jej "sąsiadka" w rankingu WTA - Coco Gauff. Amerykanka, okupująca przed tym meczem 3. pozycję w klasyfikacji generalnej, poległa w starciu z niżej notowaną Karoliną Muchovą.

W poprzedniej edycji niemieckiego turnieju Coco Gauff oraz Iga Świątek zakończyły swój udział właśnie na etapie ćwierćfinałów. Przed dzisiejszymi meczami różnica punktowa w rankingu WTA Live między paniami wynosiła raptem 15 "oczek" na korzyść tenisistki zza oceanu (7278 punktów w przypadku Gauff oraz 7263 punktów w przypadku Świątek). Gdyby Raszynianka pokonała Mirrę, już dziś zapewniłaby sobie awans na wyższą lokatę w klasyfikacji generalnej pań. Niestety, porażka póki co przekreśla jej tę szansę.

Nic jednak straconego. Już 21 kwietnia rozpoczną się bowiem zmagania w ramach turnieju WTA 1000 Madryt. Z racji na wyniki w poprzedniej edycji wydarzenia (półfinał w przypadku Świątek oraz finał w przypadku Gauff), Amerykanka przed startem tegorocznego turnieju "straci" nieco więcej punktów, niż Polka. Pula punktów Gauff pomniejszy się o 650 "oczek", natomiast Świątek "odebrane zostanie" tylko 390 punktów.

To sprawia, że jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji Polka przeskoczy swoją rywalkę w rankingu WTA Live. Aby jednak ugruntować nową pozycję, będzie ona musiała liczyć na wcześniejsze potknięcie Gauff.

