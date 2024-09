To się stało zaraz po porażce Świątek. Amerykanka natychmiast reaguje. Krótko i dosadnie

Nie tak polscy kibice wyobrażali sobie noc ze środy na czwartek. Iga Świątek została zdominowana na korcie Arthur Ashe Stadium i przegrała z Jessiką Pegulą, kończąc tegoroczną rywalizację podczas US Open na ćwierćfinale. Zaraz po tym, jak liderka rankingu WTA opuściła kort, Amerykanka udała się w stronę kamery i reporterki. Zabrała głos, zdradzając przy okazji, co było kluczem do sukcesu w potyczce z naszą reprezentantką.