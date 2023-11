To się nie kończy, znów ogłaszają o Idze Świątek. Aż brakuje słów

Iga Świątek - liderka rankingu WTA - wciąż zachwyca na światowych kortach. Czasami aż brakuje słów, by opisać to, co wyczynia polska tenisistka. Z pomocą przychodzą wówczas statystycy, przedstawiając liczby, które obrazują kolejne, nieskończone - wydawałoby się - rekordy i osiągnięcia, którymi może pochwalić się 22-letnia raszynianka. Kolejny z nich przedstawili w mediach społecznościowych eksperci z platformy OptaAce.