To się musiało tak skończyć. Jedno zdanie Abramowicz i Świątek usunęła Instagrama

Wpadka dopingowa, a później odważna decyzja. Iga Świątek usunęła Instagrama

Październik 2024 był dla Igi Świątek miesiącem pełnym wyzwań. We wrześniu sztab Polki otrzymał informację, iż w jej organizmie wykryto niewiarygodnie niskie stężenie trimetazydyny, a więc substancji zabronionej. Wtedy też dość niespodziewanie tenisistka z Raszyna zdecydowała się na usunięcie Instagrama, co padło w rozmowie w trakcie programu "5 Seconds to Name". Polka zdradziła wówczas, że była to jedna z aplikacji, jaką usunęła ze swojego telefonu.