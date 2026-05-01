Dariusz Ostafiński, Interia: Iga Świątek ma za sobą dwa turnieje z nowym trenerem Francisco Roigem. Miało być lepiej, a już słyszę od niektórych ekspertów, że więcej jest minusów niż plusów. Jest powód, by załamywać ręce?

Karol Stopa, ekspert Eurosportu: - Żadnej potrzeby załamywania rąk nie widzę. Nawet bym unikał kategorycznych sądów. Jest za wcześnie. A to, co zdarzyło się dotąd z nowym trenerem, nie daje podstaw do jakiś miarodajnych ocen. Jakby w Madrycie zagrała cały turniej, to jeszcze.

Tu się zgodzę.

- I pewnie zgodzi się pan też z tym, że Madryt nie wypalił z przyczyn zdrowotnych. Nie zrobiła niczego źle, a zwyczajnie była chora i nie ma, co kruszyć kopii, bo uważam, że to byłoby złośliwe. Ja widzę tylko jeden mecz Igi Świątek w ostatnim czasie, z którego można wyciągać jakiekolwiek wnioski.

Z Andriejewą w Stuttgarcie.

- Tak. Ten mecz, choć przegrany, nie był złym meczem w wykonaniu Swiątek. Było tam kilka rzeczy autentycznie pozytywnych. Nawet można w tej ocenie wskazać na kilka plusów. Cały pierwszy set i pół drugiego były dobre. Potem się wszystko posypało, były lekko nerwowe reakcje, ale nic takiego strasznego się nie stało. Nie ma powodu, by dramatyzować i wyrażać kategoryczne opinie. Powtórzę raz jeszcze, że za mało mamy materiału, by mówić o poważnych ocenach.

To jest kłopot Świątek. "Trzeba tylko dokręcić śrubkę"

Tych opinii sporo się już jednak pojawiło. I dużo w stylu, że światełka w tunelu nie widać.

- Mnie to trochę śmieszy. Oczywiście każdy ma prawo. I żeby było jasne, to nie wszystkie opinie wrzuciłbym do jednego worka. Są jednak takie, które określiłbym zawracaniem głowy. A to, że tu ruszyła 3 centymetry w prawo, tu ugięła kolano, a tam nie ugięła łokcia. Każdy tenisista ma dziesiątki odruchów, niepotrzebnych gestów i zachowań. Są ludzie, co zaczynają mówić o drobiazgach. To są takie opowieści na zasadzie, że przychodzi hydraulik i pyta, kto to panu zepsuł? A potem mówi, że on to zrobi lepiej.

Większość chyba niepotrzebnie skupia się na szukaniu jakichś nowych zagrań, które miałby wprowadzić Roig. Wojciech Fibak powiedział mi, ze to bzdura, bo Hiszpan nie uczy Świątek gry w tenisa, ale pracuje nad tym, by odzyskała pewność siebie.

- Też jestem tego zdania. Od początku mówię, że problem tkwi w głowie, a nie w technice. Jasne, że w technice zawsze można coś skorygować, ale to nie jest ten główny kłopot. Iga jednego dnia zagrała genialnie z Muchovą, a dzień później była katastrofa ze Switoliną. Przecież nie zapomniała w 24 godziny, jak się gra. I teraz wrócę do tego hydraulika. Jeden powie, że rury do wymiany, a drugi, że trzeba tylko śrubkę dobrze dokręcić.

Pan stawia na to drugie?

- Tak. Może i w technice jest jakiś mankament, ale to jest temat poboczny, coś w rodzaju listka figowego. Kwestia główna, to jest głowa tenisistki. Może jeszcze jakieś układy, które są, albo ich nie ma, a ja nie chcę w to wnikać, bo musielibyśmy zacząć mówić o poważnych kwestiach, a nie mamy dowodów, ani nawet prawa, żeby w to wchodzić. Zobaczymy, jak to będzie w Rzymie. Zjawi się komplet osób z teamu w boksie, będą poważniejsze rywalki i daj Boże, że okaże się, że to wszystko, co robiła do tej pory, miało sens.

Wierzy w odrodzenie Świątek. Podaje powód

Czyli jest pan optymistą?

- A ten optymizm opieram na osobie Nadala, który całe życie był jej idolem, był postacią z obrazka wiszącego nad łóżkiem. Ona o tym Nadalu zawsze mówiła. Są dziesiątki wywiadów na potwierdzenie. Zatem teraz jest w sytuacji, gdzie złapała Pana Boga za nogi. Nadal dał jej swojego człowieka i pobłogosławił. To musi jej dać impuls do czegoś lepszego. Jeśli tak się nie stanie, to będzie to bardzo dziwne.

Rozumiem, że po Rzymie będziemy już mogli powiedzieć, w jakim kierunku to wszystko zmierza i czy coś z tego będzie?

- To już na pewno. Korty w Rzymie są inne niż w Stuttgarcie i Madrycie. Są gęste od mączki, bo tam sypią dużo tego materiału. Jest też inny sposób przygotowania kortów do gry. Jednym to pasuje bardziej, innym mniej. Idze Świątek bardziej.

Pojawiły się takie apele, żeby Nadal pojechał z Igą Świątek do Rzymu. Myśli pan, że to możliwe?

- Mało prawdopodobne, żeby on dał się na to namówić. Może zjawić się w Paryżu, ale dlatego, że zaproszą go organizatorzy. Przy okazji jednak odwiedzi Igę i trenera, którego zna.

Świątek zaskoczy, jak rok temu w Wimbledonie

Jest możliwe, że w Rzymie Świątek przejdzie metamorfozę, choć w Stuttgarcie i Madrycie, z różnych względów to nie wyszło dobrze?

- Rzym jest jej bliski. Trzy razy tam wygrywała, a zaczęło się to w 2021, kiedy w finale pokonał Pliskovą 6:0, 6:0. Będzie jej tam łatwiej niż w Stuttgarcie i Madrycie. Te dwa turnieje są mało wygodne, trudno się tam gra. Z Rzymem jest inaczej.

I może pan powiedzieć, z ręką na sercu, że Iga Świątek nagle wyjdzie z głębokiego dołka i z zawodniczki z problemami zamieni się w taką, która sama rozstawia rywalki po kątach?

- Uczciwie mogę powiedzieć, że spodziewam się i liczę na to, że ona odpali, że ten impuls spowodowany Nadalem i hiszpańską lekcją zadziała na sto procent. Możemy być tak samo zaskoczeni, jak rok temu w przypadku Wimbledonu. To jest zawodniczka z ogromnym potencjałem. Według mnie powinna mieć o wiele więcej wygranych szlemów. To się z różnych powodów nie zdarzyło, ale się wydarzy. W końcu Iga przerasta rywalki o kilka klas. Żadna inna kobieta grająca w tenisa nie biega tak po korcie. Może tylko Kostiuk i Gauff. Obie mają jednak mankamenty. A Świątek jest najbliższa ideału, jak chodzi o poruszanie na kortach ceglanych. Nikt nie jest tak elastyczny, nie tak nie zmienia kierunku, jak ona. Czasem się dziwię, że to nie działa, ale powtórzę raz jeszcze: wierzę, że Świątek odpali.

