To pytanie padało najczęściej, Świątek w końcu odpowiedziała. Postawiła sprawę jasno

Po niezbyt udanej pierwszej części sezonu Iga Świątek wróciła do świetnej dyspozycji. Pierwszy finał w kampanii osiągnęła w Bad Homburg, tuż przed startem Wimbledonu. W tamtym finale zmagań WTA lepsza okazała się jednak Jessica Pegula, a Polka musiała obejść się smakiem. Z czasem 24-latka grała tylko lepiej, co udowodniła na Wimbledonie, nieoczekiwanie wygrywając go po raz pierwszy w karierze.

Świątek na tym nie poprzestała i z kortów trawiastych szybko przeniosła się na twardą nawierzchnię. Podczas turnieju WTA 1000 w Montrealu wyeliminowała ją Clara Tauson, lecz już w następnych zmaganiach WTA w Cincinnati znów okazała się najlepsza, odnosząc swoje drugie zwycięstwo w tym sezonie.

Niedługo po zakończeniu tego turnieju, a tuż przed startem wielkoszlemowego US Open, Polka udzieliła wywiadu dla Eurosportu, w którym podzieliła się, jak minął jej ostatni okres. Przyznała, że jest bardzo szczęśliwa z wygranego Wimbledonu. Dodała również, że przegrana z Tauson pomogła jej wyciągnąć wnioski na przyszłość.

- Czas Wimbledonu i po nim był naprawdę świetny. Ten tytuł bardzo mnie ucieszył i skorzystałam z czasu po turnieju, by po prostu być z siebie dumną i się pocieszyć. Później musiałam szybko wrócić do pracy. Turniej w Montrealu nie był idealny, ale to było przejście z trawy na kort twardy. Ta przegrana pozwoliła mi wyciągnąć wnioski, jak powinnam grać w następnych tygodniach, więc w pewnym sensie też była pozytywem - mówiła.

Świątek zaapelowała do dziennikarzy, co za słowa

Sześciokrotna triumfatorka wielkoszlemowych turniejów zdradziła też, jak z jej perspektywy wyglądały zmagania w Cincinnati. Co ciekawe, ta ma nadzieję, że swoją wygraną uspokoiła dziennikarzy, którzy z niepokojem zadawali jej pytanie, kiedy w końcu wygra turniej WTA.

W Cincinnati grało mi się z meczu na mecz coraz lepiej i miałam wrażenie, że robię progres. Super było wygrać turniej WTA i mam nadzieję, uspokoić wszystkich dziennikarzy, którym tego brakowało. Na każdym turnieju dostawałam pytanie, kiedy wygram jakiś turniej WTA

Świątek do gry w US Open przystąpi dopiero we wtorek, 26 sierpnia. Jej rywalką będzie Emiliana Arango.

