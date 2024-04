⁠To przesądziło o porażce Świątek. Ogłasza wprost. "Czasem aż się prosi"

Jelena Rybakina zakończyła serię kolejnych zwycięstw Igi Świątek w Stuttgarcie. Polka pierwszy raz poległa w Porsche Tennis Grand Prix - do tej pory dwukrotnie triumfowała w rozgrywkach. Kazaszka zatrzymała liderkę rankingu WTA w półfinale, co było trudną do przełknięcia dla raszynianki pigułką. Co zawiodło u Świątek? Tomasz Wolfke, ekspert i komentator od tenisa wskazał kilka mankamentów w grze 22-latki.