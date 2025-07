To pierwszy raz. Świątek po meczu ujawniła, co zrobił dla niej Wim Fissette

- Poza kilkoma początkowymi treningami, gdy jeszcze nie do końca zaufałam w to, co on mówi, bo mnie też trzeba do niektórych rzeczy przekonać, wiedziałam, czego ode mnie oczekuje. Pracowaliśmy nad technicznymi rzeczami, nad którymi wcześniej w taki sposób nie pracowałam - mówiła Iga Świątek na temat trenera Wima Fissette'a, który wydatnie podniósł poziom jej gry na trawie. Polka w ten sposób podkreśliła, że jej awans do półfinału Wimbledonu jest w dużej mierze zasługą Belga.