To oni mogą zastąpić Wiktorowskiego. Iga Świątek rozpoczęła rozmowy

W tym sezonie bardzo wiele gwiazd tenisa pożegnało się ze swoimi szkoleniowcami, w tym m.in. Jelena Rybakina, Coco Gauff, Naomi Osaka czy Hubert Hurkacz. To idealny moment na to, by spośród doświadczonych szkoleniowców znaleźć takiego, który najlepiej odpowiadałby umiejętnościom Igi Świątek.