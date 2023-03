Iga Świątek broni tytułu wywalczonego w ubiegłym roku w Indian Wells. 21-latka dotarła do półfinału turnieju. Teraz na jej drodze jest wielkoszlemowa mistrzyni- Jelena Rybakina. Panie powalczą na korcie o awans do finału. Raszynianka po raz drugi w tym roku zmierzy się z reprezentantką Kazachstanu. To właśnie 23-latka wyeliminowała liderkę światowego rankingu z Australian Open 2023. Urodzona w Moskwie, Rybakina nie dała szans Polce, wygrywają z nią 6:4, 6:4. Uwagę ekspertów zwróciła jej skuteczność na korcie w Melbourne.