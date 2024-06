To ona spróbuje zatrzymać Igę Świątek w finale. Kim jest Jasmine Paolini?

W półfinale French Open zmierzyły się zawodniczki, których nikt się tam nie spodziewał. Jasmine Paolini pokonała Mirrę Andriejewą 6:3, 6:1 i zagra o końcowy triumf z Igą Swiątek. To największy sukces w dotychczasowej karierze 28-letniej tenisistki.

Paolini nigdy nie była notowana w pierwszej "10" światowego rankingu. Najwyższe do tej pory miejsce zajmowała w ubiegłym miesiącu - 12. Obecnie sklasyfikowana jest na 15. lokacie.

AP / © 2024 Associated Press

Iga Świątek - Coco Gauff. Skrót meczu. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Wakacje spędzała w Łodzi, mówi po polsku, czuje się Włoszką. Czy Paolini podbije Paryż?

Piętą achillesową Paolini pozostaje niski wzrost. Zawodniczka mierzy zaledwie 163 cm. Nadrabia to jednak ponadprzeciętną mobilnością na placu gry, techniką gry i bogatym repertuarem uderzeń.

- Szkoda, że nie jestem wyższa, bo mogłabym lepiej serwować. Chyba jednak to zaakceptowałam. Jestem niska, ale staram się nie robić z tego problemu. Wciąż pracuję nad serwisem i innymi aspektami mojej gry - przyznała w rozmowie z Eurosportem.

Twarzą w twarz staną na korcie po raz trzeci. Dwa poprzednie konfrontacje na swoją korzyść rozstrzygała Polka, za każdym razem bez straty seta. Do premierowej konfrontacji doszło w 2018 roku w Pradze, tam raszynianka wygrała 6:2, 6:1. Później lepsza okazała się w I rundzie US Open 2022, triumfując 6:3, 6:0.

Teraz media donoszą gromko o "polskim finale" w Paryżu. To dlatego, że Paolini ma polskie korzenie i świetnie mówi w naszym języku . Jej babcia nadal mieszka w Łodzi, często gościła u siebie wnuczkę na wakacjach. Dziadek pochodzi z Ghany i mieszka w Danii.

Matka najbliższej rywalki Igi opuściła ojczyznę w wieku 20 lat. Wyjechała do Italii, tam wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci.

- Jestem dumna z tego, że płynie we mnie różna krew. Oczywiście, urodziłam się we Włoszech, jestem Włoszką, czuję się Włoszką, ale pochodzenie jest ważną częścią mojego życia. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale czuję, że ono mnie wzbogaca - oznajmiła dopytywana przez reporterów.