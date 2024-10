To on może zastąpić Wiktorowskiego w sztabie Świątek. Padł przykład Sabalenki

Iga Świątek szuka trenera

Proponowała m.in. aktualnego trenera Jannika Sinnera, Darrena Cahilla , który trenował kiedyś Simonę Halep i był architektem jej największych sukcesów. To nazwisko od razu jednak odrzuciła ze względu na zobowiązania szkoleniowca. Padły również kobiece nazwiska - Anabel Medina Garrigues pracująca aktualnie w Akademii Rafaela Nadala i Andrea Petković , której styl mógłby bardzo uporządkować grę Świątek. W przypadku tej pierwszej musiałoby dojść do pewnej zmiany myślenia i działania.

"Anabel Medina Garrigues to była zawodniczka TOP 20, która była w stanie poskromić charakter Jeleny Ostapenko, prowadząc ją do wygranej w Roland Garros. To wiele mówi. Tyle że Hiszpanka od pewnego czasu jest główną trenerką kobiet w Akademii Rafy Nadala. (...) Iga musiałaby trenować na Majorce, pewnie Anabel jeździłaby z nią tylko na większe turnieje, ale to jest genialny fachowiec" - mówiła Sakowicz-Kostecka.