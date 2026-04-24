To nie żarty. Głośno o tym, co robi Świątek. "Widzę duchy"

Forma Igi Świątek oscylująca ostatnio w rejonach dalekich od tego, do czego polska tenisistka przyzwyczaiła nas w poprzednich latach, jest tematem nieustannych dyskusji nie tylko w polskich mediach. Teraz, przy okazji turnieju WTA 1000 w Madrycie, postawę czwartej obecnie rakiety świata wzięli pod lupę była amerykańska tenisistka Coco Vandeweghe oraz jej kolega po fachu, a obecnie także ceniony szkoleniowiec Brad Gilbert.

Oboje zostali zapytani w studiu kanału "Tennis Channel" o to, czy gra Igi Świątek wygląda ich zdaniem blado w odniesieniu do minionych sezonów.

- Myślę, że jej gra jest teraz delikatna. Bardzo łatwo ją zranić. Pojawiło się wiele znaków zapytania. To dlatego, że jest triumfatorką Wielkich Szlemów i już zawsze będzie mistrzynią - powiedziała Coco Vadeweghe.

A kontynuując swoją wypowiedź odniosła się do świata NFL oraz... "zjawisk paranormalnych".

Jest wiele przerażających duchów. To jak z Samem Darnoldem, gdy grał dla Jetsów. "Widzę wiele duchów" - mówił. I to jest to, co robi Iga Świątek

WTA 1000 w Madrycie. Iga Świątek pod lupą ekspertów

Brad Gilbert przyznał natomiast, że największe wątpliwości budzi o niego serwis Igi Świątek oraz to, jak obecnie radzi sobie z szybkimi piłkami zagrywanymi przez rywalki. Zaznaczył jednak przy tym jednocześnie, że wszystko może zmienić zaledwie jeden wygrany przez Polkę mecz.

- W tenisie zawsze tylko jedna wygrana dzieli cię od odzyskania pewności siebie. Ale zobaczymy, co nowy trener ma dla niej w zanadrzu - stwierdził.

Podobnego zdania jest Coco Vadeweghe, która uważa, że ewentualny tytuł wielkoszlemowy zdobyty przez Igę Świątek natychmiast zamknie wszelkie dyskusje.

- Szybko zamilkniemy, tak jak wtedy, gdy wygrała Wimbledon i nie wygrała żadnego tytułu na mączce - przekazała Amerykanka.

