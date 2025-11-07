Partner merytoryczny: Eleven Sports

To nie żart. Tyle Polacy będą musieli płacić Świątek do końca życia. Powód jest jasny

Jakub Rzeźnicki

Iga Świątek drugi rok z rzędu odpadła z WTA Finals już w fazie grupowej, jednak mimo to może mieć kilka powodów do zadowolenia. Rywalizacja z Amandą Anisimovą stała na bardzo wysokim poziomie, a do tego z kortów w Rijadzie "podniosła" ogromną sumę. A na tym nie koniec. Wielu kibiców prawdopodobnie nie ma świadomości, że raszynianka może liczyć także na niemałe pieniądze ze strony państwa. Co najlepsze, Polacy będą jej płacić do końca życia.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekRobert Prange/Getty Images / WANG ZHAO / AFPGetty Images

Rijad i w tym roku nie okazał się szczęśliwy dla Igi Świątek. Polka pomimo rozpoczęcia turnieju od zwycięstwa nad Madison Keys uległa później Jelenie Rybakinie i Amandzie Anisimovej, w efekcie czego drugi rok z rzędu nie wyszła z grupy. Biorąc pod uwagę oczekiwania, a także fakt, że pozostaje wiceliderką rankingu WTA, mówimy o srogim rozczarowaniu.

Kolejny sezon Iga zakończy ustępując w rankingu Arynie Sabalence. Nie wydaje się, żeby Białorusinka prędko została zdetronizowana. Na pocieszenie Polka z kortów w Rijadzie podniosła małą fortunę.

    Iga Świątek może liczyć na emeryturę olimpijską. Tyle będą jej płacić do końca życia

    Wydaje się, że o finanse nie będzie musiała się martwić także po zakończeniu kariery. I nie chodzi o zgromadzony już na ten moment przez nią majątek, ani wpływy ze współprac i kampanii reklamowych. Świątek będzie mogła liczyć na stałe przelewy od państwa. Dlaczego?

    Co poniektórzy mogli już zapomnieć, że wsparcie ze strony Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje jej medal olimpijski, jaki wywalczyła w Paryżu. Sięgnęła wówczas po brąz, dzięki czemu będzie mogła liczyć na emeryturę olimpijską. O jakich pieniądzach mowa?

    Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie przyznawane przez państwo sportowcom, którzy zdobyli medal igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, reprezentując Polskę. Od 2022 roku mogą się o nią ubiegać także trenerzy, których podopieczni zdobyli medal. Warunkiem jest ukończenie 40. roku życia i zakończenie kariery sportowej, a także mieszkanie w ojczyźnie, lub kraju Unii Europejskiej. Dyskwalifikuje to z pobierania świadczenia, chociażby Andrzeja Gołotę.

    Wysokość świadczenia jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez GUS - obecnie to ok. 5 tys. zł. Świadczenie nie jest zależne od liczby zdobytych medali ani od innych świadczeń pobieranych przez sportowca, np. zwykłej emerytury ZUS.

    Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

    Przyznaje je i wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma charakter dożywotni i jest wyrazem uznania dla zasług w sporcie - formą symbolicznego "złotego medalu" od państwa za całokształt kariery. Tym samym Iga Świątek po zakończeniu kariery i ukończeniu 40. roku życia będzie mogła liczyć na regularne przelewy od państwa. Do końca życia.

    Młoda kobieta w sportowej koszulce i czapce z daszkiem koncentruje się na trzymanych w dłoni piłkach tenisowych, ciemne tło podkreśla postać oraz skupienie.
    Iga Świątek po porażce z Amandą Anisimovą odpada z turnieju WTA Finals w RijadziePhoto by ARTUR WIDAK / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
    Sportowiec w białym dresie z napisem 'Polska' trzyma medal i uśmiecha się, unosząc drugą rękę w geście powitania lub zwycięstwa. W tle zamazana publiczność.
    Iga Świątek z brązowym medalem igrzysk olimpijskichPATRICIA DE MELO MOREIRAAFP
    Tenisistka w stroju sportowym, z ręcznikiem na ramieniu i torbą sportową, schodzi z kortu na tle dużego ekranu wyświetlającego jej wizerunek. Oświetlenie skupione na zawodniczce, atmosfera turniejowa.
    Iga ŚwiątekAA/ABACANewspix.pl

