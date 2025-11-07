To nie żart. Tyle Polacy będą musieli płacić Świątek do końca życia. Powód jest jasny
Iga Świątek drugi rok z rzędu odpadła z WTA Finals już w fazie grupowej, jednak mimo to może mieć kilka powodów do zadowolenia. Rywalizacja z Amandą Anisimovą stała na bardzo wysokim poziomie, a do tego z kortów w Rijadzie "podniosła" ogromną sumę. A na tym nie koniec. Wielu kibiców prawdopodobnie nie ma świadomości, że raszynianka może liczyć także na niemałe pieniądze ze strony państwa. Co najlepsze, Polacy będą jej płacić do końca życia.
Rijad i w tym roku nie okazał się szczęśliwy dla Igi Świątek. Polka pomimo rozpoczęcia turnieju od zwycięstwa nad Madison Keys uległa później Jelenie Rybakinie i Amandzie Anisimovej, w efekcie czego drugi rok z rzędu nie wyszła z grupy. Biorąc pod uwagę oczekiwania, a także fakt, że pozostaje wiceliderką rankingu WTA, mówimy o srogim rozczarowaniu.
Kolejny sezon Iga zakończy ustępując w rankingu Arynie Sabalence. Nie wydaje się, żeby Białorusinka prędko została zdetronizowana. Na pocieszenie Polka z kortów w Rijadzie podniosła małą fortunę.
Iga Świątek może liczyć na emeryturę olimpijską. Tyle będą jej płacić do końca życia
Wydaje się, że o finanse nie będzie musiała się martwić także po zakończeniu kariery. I nie chodzi o zgromadzony już na ten moment przez nią majątek, ani wpływy ze współprac i kampanii reklamowych. Świątek będzie mogła liczyć na stałe przelewy od państwa. Dlaczego?
Co poniektórzy mogli już zapomnieć, że wsparcie ze strony Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje jej medal olimpijski, jaki wywalczyła w Paryżu. Sięgnęła wówczas po brąz, dzięki czemu będzie mogła liczyć na emeryturę olimpijską. O jakich pieniądzach mowa?
Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie przyznawane przez państwo sportowcom, którzy zdobyli medal igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, reprezentując Polskę. Od 2022 roku mogą się o nią ubiegać także trenerzy, których podopieczni zdobyli medal. Warunkiem jest ukończenie 40. roku życia i zakończenie kariery sportowej, a także mieszkanie w ojczyźnie, lub kraju Unii Europejskiej. Dyskwalifikuje to z pobierania świadczenia, chociażby Andrzeja Gołotę.
Wysokość świadczenia jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez GUS - obecnie to ok. 5 tys. zł. Świadczenie nie jest zależne od liczby zdobytych medali ani od innych świadczeń pobieranych przez sportowca, np. zwykłej emerytury ZUS.
Przyznaje je i wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma charakter dożywotni i jest wyrazem uznania dla zasług w sporcie - formą symbolicznego "złotego medalu" od państwa za całokształt kariery. Tym samym Iga Świątek po zakończeniu kariery i ukończeniu 40. roku życia będzie mogła liczyć na regularne przelewy od państwa. Do końca życia.