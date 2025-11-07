To nie żart. Tyle Polacy będą musieli płacić Świątek do końca życia. Powód jest jasny

Rijad i w tym roku nie okazał się szczęśliwy dla Igi Świątek. Polka pomimo rozpoczęcia turnieju od zwycięstwa nad Madison Keys uległa później Jelenie Rybakinie i Amandzie Anisimovej, w efekcie czego drugi rok z rzędu nie wyszła z grupy. Biorąc pod uwagę oczekiwania, a także fakt, że pozostaje wiceliderką rankingu WTA, mówimy o srogim rozczarowaniu.

Kolejny sezon Iga zakończy ustępując w rankingu Arynie Sabalence. Nie wydaje się, żeby Białorusinka prędko została zdetronizowana. Na pocieszenie Polka z kortów w Rijadzie podniosła małą fortunę.

Iga Świątek może liczyć na emeryturę olimpijską. Tyle będą jej płacić do końca życia

Wydaje się, że o finanse nie będzie musiała się martwić także po zakończeniu kariery. I nie chodzi o zgromadzony już na ten moment przez nią majątek, ani wpływy ze współprac i kampanii reklamowych. Świątek będzie mogła liczyć na stałe przelewy od państwa. Dlaczego?

Co poniektórzy mogli już zapomnieć, że wsparcie ze strony Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje jej medal olimpijski, jaki wywalczyła w Paryżu. Sięgnęła wówczas po brąz, dzięki czemu będzie mogła liczyć na emeryturę olimpijską. O jakich pieniądzach mowa?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie przyznawane przez państwo sportowcom, którzy zdobyli medal igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzysk głuchych, reprezentując Polskę. Od 2022 roku mogą się o nią ubiegać także trenerzy, których podopieczni zdobyli medal. Warunkiem jest ukończenie 40. roku życia i zakończenie kariery sportowej, a także mieszkanie w ojczyźnie, lub kraju Unii Europejskiej. Dyskwalifikuje to z pobierania świadczenia, chociażby Andrzeja Gołotę.

Wysokość świadczenia jest równa kwocie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, ogłaszanego przez GUS - obecnie to ok. 5 tys. zł. Świadczenie nie jest zależne od liczby zdobytych medali ani od innych świadczeń pobieranych przez sportowca, np. zwykłej emerytury ZUS.

Felix Auger-Aliassime - Jannik Sinner. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Przyznaje je i wypłaca Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ma charakter dożywotni i jest wyrazem uznania dla zasług w sporcie - formą symbolicznego "złotego medalu" od państwa za całokształt kariery. Tym samym Iga Świątek po zakończeniu kariery i ukończeniu 40. roku życia będzie mogła liczyć na regularne przelewy od państwa. Do końca życia.

Iga Świątek po porażce z Amandą Anisimovą odpada z turnieju WTA Finals w Rijadzie Photo by ARTUR WIDAK / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Iga Świątek z brązowym medalem igrzysk olimpijskich PATRICIA DE MELO MOREIRA AFP

Iga Świątek AA/ABACA Newspix.pl