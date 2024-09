To nie Świątek jest faworytką US Open. Polska ekspertka nie ma złudzeń, ani słowa o Sabalence

Iga Świątek dotarła już do ćwierćfinału US Open, w którym zmierzy się z Jessiką Pegulą, a starcie zapowiada się na wyrównane. Nieznaczną faworytką jest Polka, ale nawet jej ewentualny awans do półfinału nie będzie oznaczał, że jest już na ostatniej prostej do ostatniego zwycięstwa. Zdaniem komentatorki Eurosportu Justyny Kostryry zawodniczka z Raszyna nie jest bowiem główną faworytką turnieju - ekspertka w rozmowie ze Sport.pl wskazała na inną tenisistkę i nie była to Aryna Sabalenka.