I od razu sprecyzowała: "Na przykład ktoś wygrywa bardzo ważne, prestiżowe zawody po raz pierwszy i jest stosunkowo młody. Nagle wchodzi w taki świat: sponsorzy, może troszkę biznesu, dorośli. A może ta osoba też jest już dorosła, ale jest to zupełnie nowe środowisko, pojawiają się jakieś wymagania ze strony tych sponsorów, ale pojawia się też większe zainteresowanie ze strony mediów i wyższy poziom samej rywalizacji sportowej. I wtedy te osoby zaczynają się zastanawiać, 'czy to jest moje miejsce' i pojawia się takie przekonanie, że nie, że 'sobie nie poradzę'. A to bardzo mocno rzutuje na poczucie pewności siebie, poczucie skuteczności".

Daria Abramowicz szczerze o wyzwaniach, przed którymi stają sportowcy. Podaje przykład Igi Świątek

W momencie, gdy młody sportowiec osiągnie jakiś znaczący sukces, a później znów pojawi się na arenie sportowej rywalizacji, to nierzadko w jego głowie pojawia się wówczas myśl o tym, by udowodnić swoją wartość, zaspokoić oczekiwania innych. W ten sposób można wpaść w pułapkę. "Relatywnie często zdarza się, że te pytania wwiercające się w głowę, że 'co oni powiedzą?', 'co oni sobie o mnie pomyślą?', 'co muszę zrobić, żeby potwierdzić, że to jest moje miejsce, że ten sukces nie był przypadkiem?' powodują, że w samym momencie rywalizacji ten zawodnik nie będzie tak skoncentrowany na tym, żeby technicznie jak najlepiej wykonać dany ruch" - objaśnia psycholog na co dzień współpracująca z Igą Świątek.