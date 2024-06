To nie koniec emocji wokół meczu Świątek - Gauff. Amerykanka kontratakuje, grzmi o absurdzie

Sporo działo się na korcie podczas półfinału Roland Garros z udziałem Igi Świątek z Coco Gauff. Chociaż pierwszy set pewnie wygrała raszynianka, to na początku drugiego Amerykanka doszła do głosu. Prawdziwą iskrą okazał się jeden z pierwszych punktów czwartego gema. Aktualna mistrzyni US Open wyraziła swój sprzeciw wobec korekty dokonanej przez główną panią arbiter. 20-latka odniosła się do całej sytuacji na konferencji prasowej i nie zawahała się użyć gorzkich słów.