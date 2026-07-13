To naprawdę się stało. WTA potwierdza nad ranem ws. Świątek. Koszmar
Powimbledonowy poniedziałek przyniósł ze sobą nowy ranking WTA. W jego najnowszym notowaniu doszło do zmian, a niektóre z nich są całkiem spore. Jedna z nich dotyczy niestety Igi Świątek. Niestety, bo nadeszło nieuniknione. Nasza była liderka światowego zestawienia zanotowała znaczny spadek i zapewne trudno będzie przyzwyczaić się do jej nowej pozycji. Nieznacznie pogorszyła się także lokata Mai Chwalińskiej.
Jeszcze w niedzielę Iga Świątek mogła cieszyć się w teorii z miana trzeciej rakiety świata. W teorii, bo po triumfie Lindy Noskovej na Wimbledonie stało się jasne, że ubiegłoroczna triumfatorka z Londynu spadnie na ósmą lokatę w rankingu, co właśnie oficjalnie potwierdził portal WTA. To efekt jej porażki z Alexandrą Ealą w trzeciej rundzie tegorocznej edycji londyńskiej odsłony Wielkiego Szlema.
Podobne obrazki oglądaliśmy po raz ostatni 26 maja 2025 roku. Wtedy także Raszynianka zajmowała ósme miejsce wśród najlepszych tenisistek świata, a potem zanotowała awans za sprawą dobrych występów na Rolandzie Garrosie i Wimbledonie, a także imprezie WTA w Bad Homburg.
Nowy ranking WTA. Bolesny spadek Igi Świątek. Maja Chwalińska też traci pozycję
Wobec kryzysu formy Igi Świątek nową "trójką" rankingu WTA została reprezentantka Stanów Zjednoczonych Jessica Pegula, a kolejne pozycje zajmują jej rodaczka Coco Gauff, Rosjanka Mirra Andriejewa oraz finalistki Wimbledonu - Karolina Muchova i Linda Noskova.
Fotel liderki niezmieninie od 21 października 2024 roku pozostaje we własności Aryny Sabalenki. Jej przewaga nad Jeleną Rybakiną stopniała już jednak do zaledwie 407 punktów.
Iga Świątek zdecydowała się na podsumowanie. "Dziękuję". Tysiące polubień
Nieznaczny spadek z 21. na 22. lokatę zanotowała Maja Chwalińska, którą wyprzedzić zdołała inna z czeskich tenisistek - Marie Bouzkova. Magdalena Fręch natomiast utrzymała miejsce numer 44, a Magda Linette awansowała z 59. na 51. pozycję.
Liderką rankingu WTA Race, obejmującego wyłącznie wyniki osiągane w bieżącym sezonie, pozostaje natomiast triumfatorka Rolanda Garrosa Mirra Andriejewa, która do tej pory zgromadziła 4999 punktów. Iga Świątek (1954 punkty) zajmuje w tym zestawieniu 12. pozycję, a Maja Chwalińska (1464) jest 21.
Jelena Ostapenko wpisana na listę gwiazd. Miejsce niedostępne dla Igi Świątek
Ranking WTA (stan na 13 lipca 2026):
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 8550 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8143
3. (4) Jessica Pegula (USA) 6301
4. (7) Coco Gauff (USA) 5649
5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 5293
6. (9) Karolina Muchova (Czechy) 5168
7. (12) Linda Noskova (Czechy) 5119
8. (3) Iga Świątek (Polska) 4539
9. (6) Amanda Anisimova (USA) 4353
10. (8) Elina Switolina (Ukraina) 4351
...
22. (21) Maja Chwalińska (Polska) 2004
44. (44) Magdalena Fręch (Polska) 1208
51. (59) Magda Linette (Polska) 1051
142. (119) Katarzyna Kawa (Polska) 547
170. (167) Linda Klimovicova (Polska) 450