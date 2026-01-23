To naprawdę dzieje się ws. Świątek. Tylko jeden mecz, dostała ostrzeżenie

Fenomenalnie nasi reprezentanci rozpoczęli pierwszy Wielki Szlem w tegorocznym kalendarzu. W grze pojedynczej każdy z "Biało-Czerwonych" znalazł się w drugiej rundzie. Niestety na nic więcej nie było już ich stać i obecnie honoru Polaków broni tylko Iga Świątek. Ale wiceliderka rankingu WTA spisuje się póki co bez zarzutu. Podopiecznej Wima Fissette'a zdarzają się momenty słabości, lecz nawet pomimo gorszych chwil, legitymuje się perfekcyjnym bilansem setowym 4:0.

Mało tego, Raszynianka napisała przy okazji piękną historię. "Zwycięstwo pozwoliło jej znaleźć się w trzeciej rundzie Australian Open siódmy rok z rzędu. Zanotowała teraz awans do trzeciej rundy w 24. turnieju Wielkiego Szlema z rzędu, a jej ostatnia porażka w drugiej rundzie miała miejsce w 2019 roku na US Open, gdy pokonała ją Anastasija Sevastova" - przekazało WTA tuż po triumfie nad Marie Bouzkovą, o czym więcej piszemy TUTAJ.

Świątek może zmierzyć się z Osaką. A u Japonki Wiktorowski, to będzie historyczny mecz

Na drodze Raszynianki w sobotę stanie Anna Kalinska. W związku z tym w kraju nad Wisłą rozpoczęły się pierwsze analizy. Nadchodzącej konfrontacji przyjrzał się między innymi Marcin Matkowski. Legendarny polski debilsta jest dobrej myśli. "Iga jest w gronie faworytek do wygrania całego turnieju. Z Kalinską będzie trudniej wygrać niż z poprzednimi rywalkami, ale Iga sobie poradzi" - wyznał w rozmowie z PAP. Podobnie zresztą wypowiadali się inni eksperci, twierdzący, iż styl Czeszki bardziej pasuje Raszyniance. Rosjanka gra jednak inaczej.

Prawdziwy hit na kibiców może jednak czekać za kilka dni. Istnieje realna szansa, że druga rakieta globu zmierzy się z Naomi Osaką. Japonka to nie tylko znane nazwisko, lecz też obecna podopieczna Tomasza Wiktorowskiego. "Nie będzie jej ławo z Naomi Osaką, jeśli się spotkają w kolejnej rundzie, ale teraz - jestem przekonany, że Iga myśli tylko o najbliższym meczu" - ostrzegł naszą rodaczkę były już znakomity gracz. Czy rzeczywiście dojdzie do wspomnianego meczu? O tym przekonamy się w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

