To może być największy problem u Świątek. Coraz głośniej o kryzysie. "Wtedy jej zależało"

Iga Świątek przyzwyczaiła nie tylko polskich kibiców, ale i tych na całym świecie, że dominuje w kobiecym tenisie. Tak było w ostatnich trzech latach, choć to przede wszystkim w 2022 i 2023 roku zachwycała kolejnymi triumfami. Niebawem wejdziemy w drugą połowę roku 2025, a reprezentantka Polski nadal pozostaje bez zwycięstwa w turnieju. Taki stan rzeczy trwa od czerwca ubiegłego roku, kiedy to Świątek triumfowała na Roland Garros .

Było to zarazem ostatnie zwycięstwo Polki w tenisowym tourze. Potem przyszło niespodziewane zamieszanie z zakazaną substancją, co ostatecznie zakończyło się uniewinnieniem tenisistki. Fani mieli nadzieję, że Świątek po zawirowaniach mocno wejdzie w 2025 rok. Na razie jednak tak się nie stało i nawet na swojej ulubionej nawierzchni Polka doznaje porażek. Tak było i w Stuttgarcie i w Madrycie . Teraz druga rakieta świata walczy w Rzymie.

Michał Kubiak o zmianie u Igi Świątek. Wskazuje na jedną rzecz

"Uważam, że po tylu bardzo dobrych sezonach, które Iga miała, nie powinniśmy być aż tak bardzo napaleni na to, by ciągle wygrywała. Bo kiedyś jakiś kryzys - no nazwijmy to kryzysem - musiał przyjść. I to jest w sporcie normalne. Nikt przez cały czas nie jest w stanie grać na takim poziomie, na jakim ona grała" - ocenia Kubiak, dodając jednocześnie, że inne zawodniczki również robią postępy. Siatkarz zwrócił uwagę, gdzie w grze Świątek widzi największą zmianę.