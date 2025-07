To mogło być starcie Świątek z Gauff, pojawiła się McNally. Iga sięgnęła po pierwszego Szlema

Tamto French Open było drugą juniorską próbą kończącej właśnie 17 lat Igi w Paryżu, rok wcześniej w ćwierćfinale przegrała z Rosjanką Martą Paiginą . Polka była już niezłą juniorką, ale nie na tyle dobrą, by... zostać rozstawioną. Numerki przy swoich nazwiskach miały zaś m.in. Xinyu Wang, Camila Osorio, Elisabetta Cocciaretto, Qinwen Zheng, Leylah Fernandez czy... Coco Gauff . 14-letnia Amerykanka z przytupem wskoczyła do juniorskiego tenisa, wkrótce zaczęła imponować także w dorosłym tenisie.

W trzeciej partii lepsza była Amerykanka. Minimalnie. Do 3:3 wygrywały swoje podania, później nastąpiły trzy przełamania. Dwa zaliczyła McNally, to ona zagrała z Gauff w finale.

Wcześniej jednak zdobyła wielkoszlemowy tytuł, właśnie z Igą. Tamten Roland Garros były jedynym turniejem, w którym Polka zagrała z Amerykanką w debla. Dwie zawodniczki z rocznika 2001 przeszły przez turniej jak burza, z jednym wyjątkiem. W 1/8 finału prowadziły 6:3 i 4:1 z turniejowymi "dwójkami": Osorio i Xiyu Wang . A później miały dwie piłki meczowe, by przegrać seta. W trzeciej partii to Chinka z Kolumbijką trzykrotnie o punkt od awansu. A jednak Świątek i McNally udało się wygrać.

Obie, Świątek i McNally, zaczęły jednocześnie wchodzić do zawodowego tenisa. Amerykance było o tyle łatwiej, że mogła liczyć na dzikie karty w "domowych" turniejach. W 2019 roku świetnie radziła sobie na trawie - doszła do półfinału ITF W100 w Surbiton, przeszła kwalifikacje Wimbledonu. A później w US Open trafiła na Serenę Williams. Iga nigdy ze słynną Amerykanką nie zagrała, Caty to się udało - zmierzyły się w drugiej rundzie.