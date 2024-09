Kibice są zaniepokojeni tym, co dzieje się z Igą Świątek. W podobnej sytuacji znalazł się również Hubert Hurkacz , który zrezygnował z udziału w wygranym przez siebie w ubiegłym roku turnieju w Szanghaju. Polak straci przez to cenne punkty, ale bardziej w tej chwili potrzebuje rehabilitacji.

Iga Świątek wyczerpana. Wojciech Fibak tłumaczy

Przez cały sezon Iga Świątek mówiła głośno o tym, że sytuacja w kalendarzu turniejowym WTA jest tragiczna pod względem intensywności. Zawodniczki nie mają chwili na odpoczynek, a to skutkuje kontuzjami i gorszą grą najwyżej notowanych tenisistek. Polka po US Open postanowiła zrobić sobie dłuższą przerwę od gry. Jej sztab nie podał przyczyny, ale wyraźnie widać, że Polka wycofuje się z turniejów, na które w zamyśle miała jechać.

"Iga zawsze była chętna do gry, ambitna, waleczna i zmobilizowana. Była takim wzorem entuzjazmu w stosunku do tej swojej ulubionej dyscypliny sportu. Ostatnio chyba nastąpiło jednak u niej jakieś przeciążenie, wypalenie i tego entuzjazmu zaczyna brakować. Myślę, że nie jest zmęczona fizycznie, bo ona zazwyczaj nie gra długich meczów. To raczej kwestia psychiczna, zmęczenie tourem, miesiącami spędzonymi poza domem " - twierdził w rozmowie z "Faktem" Wojciech Fibak.

Iga Świątek wróci do tenisa?

"To trochę dziwne, bo do tej pory Iga była wzorem entuzjazmu. widocznie doszła jednak do wniosku, że potrzebuje odpoczynku, więc odpoczywa. Ale wróci. Nie zapomniała jak uderzać piłkę, więc jestem pewien, że powróci w wielkiej formie i nie mamy się o co martwić" - podkreślał Fibak.