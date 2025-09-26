To łączy kariery Tomasza i Igi Świątków. Jedna decyzja kluczowa dla wielkich sukcesów

18 września 2025 roku Iga Świątek rozpoczęła swoje zmagania na turnieju WTA rangi 500 w Seulu (znanym jako Korea Open) - i był to dla raszynianki pierwszy występ w tych zawodach. "To niesamowite być w tourze od jakiegoś czasu i wciąż móc odwiedzać nowe kraje i miasta" - stwierdziła druga rakieta globu przy tej okazji.

Udział w tych zmaganiach zakończył się dla Świątek przy tym absolutnym sukcesem - dotarła ona bowiem aż do finału rywalizacji, w którym pokonała Jekaterinę Aleksandrową 1:6, 7:6 (3), 7:5. Wydarzenie to miało przy tym dla Polki naprawdę wyjątkowy wymiar...

Iga Świątek tak jak jej ojciec. Tenisistka przybyła do Seulu zawalczyć o najwyższe laury

"To niesamowite, jak czasem działa życie. Kiedy byłam dzieckiem, słyszałam te wszystkie historie o igrzyskach olimpijskich, Seulu, wyzwaniach i doświadczeniu. I oto jestem, przed wami wszystkimi dziś wieczorem, wygrywam turniej tenisowy w tym samym mieście, o którym tyle mi opowiadał mój tata" - napisała na Instagramie sportsmenka po zakończeniu Korea Open. Było to oczywiście wprost nawiązanie do występu jej ojca na IO 1988.

Tomasz Świątek wówczas, wespół z Sławomirem Cieślakowskim, Andrzejem Krzepińskim oraz Mirosławem Mrukiem zajęli siódme miejsce w zmaganiach czwórek podwójnych i - jak się okazuje - całe to doświadczenie miało też poniekąd istotny wpływ na późniejszą karierę Igi. Wszystko zostało wyjaśnione w 2018 roku w wywiadzie dla portalu "Sportowy24" przeprowadzonym przez Huberta Zdankiewicza.

Seul kluczowy dla decyzji Tomasza Świątka. To zaważyło na karierze jego córki

Podczas rozmowy w pewnej chwili padło pytanie o to, dlaczego w zasadzie Iga Świątek nie poszła w ślady taty i nie zajęła się wioślarstwem, tylko postawiła na grę na korcie. "Prawdę mówiąc [tenis] wziął się trochę przypadkowo. Generalna idea była taka, żeby dziewczyny [Iga i jej siostra Agata - dop. red.] robiły coś indywidualnie. Wynikało to z moich przykrych doświadczeń" - orzekł Tomasz Świątek.

Nie chcę się tu chwalić, ale w 1988 roku leciałem z kolegami do Seulu na igrzyska olimpijskie po medal w czwórce podwójnej. Nie przesadzam, bo byliśmy mega przygotowani, niestety już w Korei sprawy się skomplikowały

Jak się okazało, zaważyły tu pośrednio... warunki atmosferyczne. "Klimat był morderczy, gorąco, duża wilgotność, a my nie mieliśmy w pokojach klimatyzacji. No i jeden z kolegów próbował chłodzić się w inny sposób. (...) Powiedzmy, że zrobił sobie klimatyzację metodą chałupniczą. No i w efekcie się przeziębił, a w takiej dyscyplinie, jak wioślarstwo, nawet lekkie przeziębienie ma katastrofalne skutki" - podkreślił były reprezentant Polski.

"Skończyło się tylko finałem B i siódmym miejscem. Jest czego żałować, bo - już ze zdrowym kolegą, bo zdążył wydobrzeć - popłynęliśmy tamten finał B z czasem, który w finale A dałby nam brązowe medale" - skwitował.

Tym samym Tomasz Świątek zainspirował po latach swoje córki do zabrania się za sporty indywidualne, by te nie musiały przechodzić podobnego zawodu co on, gdy wszystko było uzależnione od dyspozycji innej osoby. W tym samym wywiadzie potwierdził, że najpierw skupiały się one na pływaniu, a potem przeszły do gry w tenisa. Dla Igi był to więcej niż strzał w dziesiątkę...

Iga Świątek JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek AHN YOUNG-JOON East News

Iga Świątek i jej ojciec Tomasz Świątek DIMITAR DILKOFF East News