Ons Jabeur odpada z Australian Open. Emma Navarro górą

Emma Navarro z wysokiego "c" rozpoczęła mecz przeciwko Ons Jabeur. Jej początek wręcz zwiastował, że będzie to bardzo jednostronne spotkanie. Amerykanka wyszła bowiem bardzo szybko na prowadzenie aż 5:0. Później doszło jednak do niesamowitego zwrotu, bowiem Tunezyjka przeżyła prawdziwe odrodzenie. Udało jej się wygrać cztery kolejne gemy i nagle Navarro znalazła się pod ścianą. 25-latka wytrzymałą presję i pomimo przegranego serwisu w dziewiątym gemie, w 10. sama przełamała rywalkę i ostatecznie po wielkim widowisku wygrała pierwszą partię 6:4 .

Decydująca partia miała jeszcze zupełnie inny przebieg. Obie zawodniczki tym razem od początku do końca toczyły bowiem bardzo wyrównaną walkę. Gra toczyła się gem za gem,, aż do stanu do stanu 4:3 dla Emmy Navarro. Amerykanka wówczas po przegranym podaniu po raz drugi w tym secie przełamała przeciwniczkę, co otworzyło jej drogę do zwycięstwa. W kolejnym gemie przechyliła szalę zwycięstwa na swoją korzyść, dziewiątego gema co prawda wygrała jeszcze Jabeur, ale w 10. triumfowała Navarro i to ona wygrała całe spotkanie 6:4, 3:6, 6:4.