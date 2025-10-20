To koniec. Ostatni taki turniej Igi Świątek. Oficjalny komunikat poszedł w świat

Już wiadomo, że format rywalizacji w BJK Cup ulegnie zmianie. Od przyszłego sezonu kwalifikacje do finałów i wcześniejsza faza play-off będą rozgrywane tylko między dwoma zespołami przez dwa dni. Obecnie na tych etapach zmagań biorą udział trzy ekipy w jednej grupie, a konfrontacja trwa trzy dni.

W takiej właśnie formule obejrzymy listopadowy turniej w Arenie Gorzów z udziałem Polek. Odbędzie się on w dniach 14-16 listopada. Występ w nim zapowiedziała przed kilkoma dniami Iga Świątek.

BJK Cup 2026 w nowym wydaniu. Polki walczą o awans do finałów w Shenzhen

Widzimy się w Gorzowie Wielkopolskim! Cieszę się, że mogę oficjalnie podzielić się tą informacją - zagram w play-off'ach Billie Jean King Cup. To będzie świetne zakończenie sezonu - zagrać dla swojego kraju i w swoim kraju, przed polskimi kibicami. W drużynie, która z pewnością da z siebie wszystko" - ogłosiła Iga Świątek na Instagramie w czwartkowe popołudnie.

"Liczę, że będziecie z nami. Do zobaczenia!" - dodała najlepsza polska tenisistka.

Polki zmierzą się z Nowozelandkami (piątek, 14.11) i Rumunkami (niedziela, 16.11). W sobotę dojdzie do starcia naszych rywalek. Do dalszej fazy BJK Cup awansują jedynie zwyciężczynie.

W ubiegłym roku polskie tenisistki dotarły aż do półfinału. Tam musiały uznać wyższość Włoszek. W finałowym turnieju wzięło udział 12 drużyn.

Tym razem do decydującej rozgrywki przystąpi osiem zespołów. Siedem krajów, które zajmą pierwsze miejsca w grupach play-off, w kwalifikacjach zmierzy się ze zwycięzcami wrześniowego turnieju w Shenzhen. Promocję do finałów mają już zapewnioną Chiny - jako gospodarz imprezy.

