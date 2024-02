To już pewne, Świątek z gigantyczną przewagą. Sabalenka nie może nic zrobić

Ostatnie tygodnie były dla Polki bardzo intensywne. Po triumfie w turnieju w Dosze Świątek przystępowała do zmagań w Dubaju jako jedna z głównych faworytek. Co jeszcze wzmógł fakt, że była jedyną rozstawioną tenisistką, która awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Dubaju. Zmagania w Zjednoczonych Emiratach Arabskich obfitowały w liczne niespodzianki. W drugiej rundzie z imprezą pożegnała się Aryna Sabalenka, a w ćwierćfinale odpadły Coco Gauff i Jelena Rybakina. Warto jednak podkreślić, że reprezentantka Kazachstanu wycofała się z gry na kilka godzin przed batalią o najlepszą "4".

Reklama