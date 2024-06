To już pewne, koniec nadziei dla Sabalenki. Taka wiadomość dla Świątek przed Wimbledonem

Turniej WTA 500 w Berlinie odbywał się co prawda bez obecności Igi Świątek, ale mimo to nie brakowało emocji na różnych płaszczyznach. Jednym z najciekawszych aspektów była rywalizacja Aryny Sabalenki z Coco Gauff o pozycję wiceliderki rankingu WTA. Notowanie tuż po zmaganiach w stolicy Niemiec ma bowiem podwójne znaczenie. Na jego podstawie wyłaniane są rozstawienia przed wielkoszlemowym Wimbledonem , co nie jest bez znaczenia dla Igi Świątek. Ta tenisistka, która zajmuje drugą lokatę w kobiecym zestawieniu, może trafić na raszyniankę najwcześniej w finale.

Świątek i Sabalenka mogą trafić na siebie już w półfinale Wimbledonu. Wszystko zależy od losowania

To oznacza, że raszynianka dostanie do swojej połówki drabinki Sabalenkę lub Rybakinę. Jedna z tych zawodniczek trafi do górnej części z Igą, a druga do dolnego fragmentu z Coco. Jest to spora zmiana względem kilku poprzednich zmagań na Wielkim Szlemie. Od ubiegłorocznego Roland Garros numer "2" dzierżyła Aryna, przez co z góry było wiadomo, że Polka nie mogła trafić na Białorusinkę wcześniej niż w finale. Teraz wiadomo już, że albo Sabalenka, albo Rybakina znajdą się w połówce Świątek.