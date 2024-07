To już pewne, Iga Świątek traci medalową szansę. "Przepisy są nieubłagane"

Iga Świątek i Hubert Hurkacz mieli podczas igrzysk olimpijskich zagrać w turnieju miksta. To już pewne, że przez kontuzję Polaka i jego oficjalne wycofanie się z igrzysk nie będzie takiej możliwości. To jednak nie wszystko - przez wzgląd na sytuację, do Paryża w ogóle nie pojedzie Jan Zieliński, co oznacza, że Polska nie będzie mogła walczyć o medale w mikście i męskim deblu. Wszystko przez przepisy.