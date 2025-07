To już pewne, Iga Świątek przed Coco Gauff. Awans do półfinału i zmiana w rankingu

Gdy jesienią zeszłego roku Wim Fissette zaczynał pracę z Igą Świątek , często podkreślano, że jego podopieczne odnosiły sukcesy głównie na trawie. Potrafił tu doprowadzić do sukcesu nie tylko Angelique Kerber (tytuł) czy Sabine Lisicki (finał), ale nawet Johannę Kontę (półfinał).

Iga Świątek świetnie radziła sobie w Australii, później miała słabsze i lepsze chwile. Nie zdobyła jednak żadnego tytułu już od ponad roku, to zaczęto wyciągać z każdej strony. Nawet na mączce, na której przecież zawsze dominowała. Straciła masę punktów z zeszłego roku, spadła na ósme miejsce w rankingu WTA, choć też jasne było, że wkrótce pójdzie w nim w górę. Bo z różnych powodów nie mogła grać jesienią, straciła też swój dorobek wywalczony w Cincinnati.

Wszystko wskazuje, że to jednak koniec kłopotów. Nawet jeśli Iga nie wygra całego Wimbledonu, choć przecież w czwartkowym półfinale z Belindą Bencic będzie faworytką.

Wraz z odpadnięciem Mirry Andriejewej Polka zapewniła sobie co najmniej czwartą lokatę w głównym rankingu WTA, za ostatnie 52 tygodnie. A może być trzecia, przed Jessicą Pegulą , jeśli zdobędzie w Londynie tytuł.

Iga Świątek przed Coco Gauff w rankingu WTA Race, to już "klepnięte". Polka wreszcie drugą zawodniczką w sezonie

I aż do Wimbledonu nie była w stanie znaleźć się w najlepszej dwójce, za rozgrywającą kapitalny sezon Białorusinką.

W Londynie, awansując do półfinału, Polka zapewniła już sobie 780 punktów do rankingu. Jeszcze przed startem tych zmagań minimalnie wyprzedziła w WTA Race Keys, ale strata Igi do drugiej Coco Gauff wynosiła aż 616 punktów. Amerykanka, mistrzyni French Open, sensacyjnie odpadła jednak w pierwszej rundzie, zdobyła tylko 10 punktów.