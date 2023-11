Mam nadzieję, że dzięki popularności Igi Polacy mogli zasmakować tenisa na światowym poziomie i że rozpocznie to pozytywną zmianę w naszym kraju, którą zresztą już widzimy. Jestem dumny, że mogłem to zapoczątkować

Rezygnacja z imprezy może być odbierana w pewnym sensie jako cios, ale sprawa jest przesądzona. Wspomniane wcześniej aspekty "sportowe, infrastrukturalne i biznesowe" były nie do przeskoczenia. Lecz zdaniem eksperta Karola Stopy za decyzją kryje się coś jeszcze .

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals. Iga Świątek - Jessica Pegula. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Ekspert mówi o "skargach" do WTA. "Chyba nie wszyscy wiedzą"

Stopa jest zaskoczony, że rezygnacja z organizacji turnieju w Warszawie zapadła "dopiero teraz". Jego zdaniem powinna zostać podjęta rok wcześniej. "Chyba nie wszyscy wiedzą, jak wiele skarg wpłynęło do WTA na organizację turnieju w stolicy Polski, zwłaszcza po turnieju w 2022 roku na kortach ziemnych. Było mnóstwo protestów" - twierdzi ekspert w rozmowie ze Sportowy24.

Z jego wiedzy wynika, że skargi dotyczyły nawierzchni, hotelu oraz "dziesiątek różnych spraw organizacyjnych". "To był cud, że turniej w Warszawie odbył się w tym roku, ale być może komuś w WTA to odpowiadało ze względów kalendarzowych" - zastanawia się.

Obserwuje, że "w WTA dzieją się w ostatnim czasie zadziwiające rzeczy pod względem organizacyjno-kalendarzowym". O co konkretnie chodzi? O ograniczenie w terminarzu zawodów organizowanych we wschodniej części Europy. "Chyba nie tak to powinno wyglądać" - kwituje.