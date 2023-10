To im Iga Świątek zawdzięcza zwycięstwo. Są podziękowania

Tomasz Wiktorowski jako trener główny, Maciej Ryszczuk - trener przygotowania fizycznego i fizjoterapeuta, Daria Abramowicz - psycholog, to główni członkowie sztabu szkoleniowego Igi Świątek. W Tokio i w Pekinie z polską tenisistką byli jeszcze sparingpartner Tomasz Moczek i menedżer z ramienia agencji IMG Tennis, Jules Mercier . Szczególnie ścisły sztab, złożony z pierwszych trojga osób, odegrał w ostatnich tygodniach pozytywną rolę.

Precyzyjna jak inżynier

We wszystkich pozostałych spotkaniach przewaga tenisowa raszynianki nie podlegała dyskusji. Grała jak za dawnych czasów, czyli wtedy gdy śrubowała rekord kolejnych zwycięstw wiosną i na początku lata 2022 roku, i podczas poprzedniego US Open.

Po raz kolejny okazało się jak świetnym fachowcem jest Tomasz Wiktorowski. Z wykształcenia inżynier, były szkoleniowiec Agnieszki Radwańskiej wyznaje zasadę, że do zwycięstwa potrzebne są proste środki i należy przede wszystkim wykorzystywać silne strony zawodniczki. Polka grała według dawnych schematów, nie nadużywała skrótów, ani gry wolejem. I była przy tym do bólu precyzyjna. Jeden albo dwa (WTA ma z tym problem) niewymuszone błędy w finale w Pekinie to wynik godny podopiecznej absolwenta Politechniki Warszawskiej.