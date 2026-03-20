Po porażce w ćwierćfinale turnieju Indian Wells, Iga Świątek udała się do słonecznego Miami. To właśnie tam, w nocy z 19 na 20 marca rozgrywała ona swoje pierwsze spotkanie w kolejnym amerykańskim "tysięczniku".

Na start na Raszyniankę czekał bratobójczy pojedynek z Magdą Linette, która w 1/64 finału pokonała Warwarę Graczową 2:1 (2:6, 6:2, 6:0). Na papierze, to właśnie 24-latka była niekwestionowaną faworytką "polskiego starcia".

Udowodniła to zresztą w pierwszym secie pojedynku ze swoją rodaczką. Świątek zwyciężyła tę partię wynikiem 6:1. Problemy nadeszły jednak w drugim secie, w którym to Raszynianka zaczęła przechodzić przez widoczny kryzys. Ostatecznie ten set padł łupem jej rywalki (7:5). To całkowicie podłamało Świątek, która mimo walki w decydującej partii, ostatecznie musiała uznać wyższość Linette. Widzowie tego starcia stali się świadkami prawdziwej sensacji.

Znów głośno o zachowaniu sztabu Świątek. Nie mieli dla niej litości

Po przytoczonym wyżej starciu ćwierćfinałowym z Eliną Switoliną niezwykle głośno było o relacji Igi Świątek z jej sztabem szkoleniowym. Zawodniczka dawała wyraźne oznaki frustracji, a liczne komentarze ze strony Darii Abramowicz, Wima Fissette i Macieja Ryszczuka zdecydowanie nie pomagały jej wówczas w odzyskaniu koncentracji. Okazuje się, że sytuacja ta nie była jednorazowa.

Schemat powtórzył się w przegranym meczu z Magdą Linette. Mikrofony obecne na korcie co chwila zbierały masę uwag, kierowanych w stronę Świątek przez wspomniany wyżej tercet.

"Wróć do tego, co się sprawdza: do prostych rzeczy i do swojego planu. Bo masz wszystkie narzędzia. Dobra? Tak? Dawaj! Z wiarą i swoje! [...]. Biegaj do wszystkiego" - krzyczała Daria Abramowicz.

"Iga, przestań pokazywać, jak ci źle. Graj dalej!" - wtórował jej Ryszczuk.

"Odsuń się do returnu. Zmień coś. Dawaj!" - dodawał Fissette.

Już od pewnego czasu widać wyraźnie, że liczne uwagi sztabu szkoleniowego nie wpływają pozytywnie na grę Igi Świątek. W starciu ze Switoliną mogliśmy obserwować eskalację jej gniewu w postaci słownej agresji. Zawodniczka zwracała się do swojego teamu w sposób dalece odbiegający od przyjacielskiego. Kryzys Świątek trwa więc w najlepsze, a zmasowany ostrzał sztabu zdecydowanie nie pomaga jej w odzyskaniu dawnego mistrzowskiego rytmu.

Iga Świątek

Wim Fissette i Daria Abramowicz

Daria Abramowicz i Iga Świątek

