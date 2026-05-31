To grozi Świątek po przegranej z Kostiuk. "Trudny moment dla Polki"

Dariusz Ostafiński, Interia: Nie ma już Igi Świątek w Roland Garros. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że to był bardzo słaby mecz Polki.

Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenisklub: Był słaby. Był też bardzo nerwowy. Z obu stron. Marta Kostiuk też była spięta. Różnica między nią i Igą była tylko taka, że Marta wykorzystywała swoje szanse, a Iga nie do końca.

Kiedyś Iga Świątek zamykała takie sety. Jest też pytanie do trenera Roiga

Działy się w tym meczu rzeczy nie do pomyślenia w czasach, gdy Świątek była dominatorką światowych kortów.

- W pierwszym secie Iga przełamywała się dwa razy. Na 4:3, a potem na 5:4. W tych czasach, gdy była jedynką, to takie sety zamykała. Teraz wypuściła wygraną z rąk.

W komentarzach po porażce Polki zwraca się uwagę na jej katastrofalny serwis.

- Nie była w stanie wygrać swojego serwisu. Po pierwszych trzech gemach serwisowych potem już nie była w stanie wygrać żadnego. Przegrała sześć kolejnych gemów od stanu 4:3.

O czym to świadczy?

- O tym, że słabo serwuje. A dlaczego tak się dzieje? To już trzeba by trenerów zapytać, jak to możliwe, że dziewczyna, która dwa lata temu była w stanie przyzwoicie serwować, dziś nie jest w stanie tego zrobić. W tym elemencie widzę największy regres. Sztab Igi ma zdecydowanie, o czym myśleć.

Rywalki Świątek odrobiły lekcje i odpowiedziały

Roland Garros miał być przełomem w formie Świątek, a tymczasem mamy wielką klapę.

- Były wielkie nadzieje i nie ma się co temu dziwić. Jak się prześledzi starty Igi w Paryżu, to trzeba zacząć od tego, że cztery razy wygrała, że raz przegrała w półfinale, a raz w ćwierćfinale. Nie ma drugiej takiej zawodniczki, co miałaby na tych kortach taki bilans. Także te wszystkie oczekiwania i nadzieje nie były na wyrost. Za Igą, za jej sukcesem w French Open przemawiała twarda statystyka.

To dlaczego nie wyszło?

- W Paryżu Świątek ostatni raz wygrała dwa lata temu. Od tamtego czasu się zmieniła, jest inną zawodniczką. Zmieniły się też rywalki. Za sprawą samej Igi, która swoim graniem w erze dominacji popchnęła cały kobiecy tenis do przodu. Dziewczyny, które wtedy z nią przegrywały, odrobiły lekcję. Przeanalizowały, dlaczego się tak dzieje, zareagowały.

I co teraz?

- Teraz piłeczka jest po stronie Igi. Teraz to ona musi spróbować zareagować. Zasadnicze pytanie brzmi: czy ona jest w stanie to zrobić. Mówi się, że jej kłopoty zaczęły się dwa lata temu, choć ten miniony sezon nie był jeszcze taki zły. Wygrała Wimbledon, Cincinatti i Seul. W tym roku nie wygrała jeszcze niczego, a swój ulubiony turniej zakończyła na czwartej rundzie.

Pierwszy trener Igi Świątek może mieć rację

Kostiuk przed meczem powiedziała, że poprzednie mecze ze Świątek przegrywała przed wyjściem na kort, że bała się rywalki. Teraz nie czuła strachu.

- Kostiuk dawno nie grała ze Świątek. I oczywiście ten brak strachu wiele mówi o sytuacji Świątek. Już nie paraliżuje rywalek, to na pewno nie pomaga.

Michał Kaznowski, pierwszy trener Igi, powiedział mi przed French Open, że na efekty zmiany trenera poczekamy do przyszłego roku.

- On się zna, wie, co mówi. To nie jest, że zmieniamy trenera i to jest dotknięcie czarodziejskiej różdżki. Ja rozumiem decyzję o zastąpieniu Fisette'a, bo tam nie było już chemii. Inna sprawa, że to bardzo dobry szkoleniowiec. I tak sobie myślę, że za chwilę pewnie ożyje dyskusja, że te problemy Świątek, to może niekoniecznie jest kwestia trenera.

Takie głosy pojawiły się już kilka minut po porażce. Pytanie o to, co stało się z serwisem i gdzie te zmiany, które zrobił Roig?

- Umówmy się, że jak ktoś tak mówi albo pisze, to nie ma pojęcia o tenisie, o sporcie. Powtórzę raz jeszcze, że tu nie ma różdżki. To nie jest tak, że przychodzi Roig za Fisette'a i mówi: teraz grasz z lewa na prawo, a nie na odwrót i nagle zachodzi cudowna przemiana.

Iga Świątek przepychała mecze

Po Rzymie wydawało się jednak, że sprawy idą w dobrym kierunku. Świątek przegrała półfinał ze Switoliną, ale to był innym, lepszy mecz niż ten z Kostiuk. A przecież zakładaliśmy progres.

- Trzeba powiedzieć, że te wcześniejsze mecze w Paryżu Iga przepychała, a w sytuacji, gdzie trafiła na dobrą rywalkę, nie potrafiła sobie poradzić. To był w ogóle jeden ze słabszych meczów w jej karierze, a na pewno najsłabszy na paryskich kortach.

Teraz w Paryżu lepiej ogląda się Chwalińską.

- To prawda, choć nie porównywałbym Igi z Mają. To są inne style, inne argumenty. Iga chce zdobywać punkty, grać ofensywnie, a Maja, podobnie jak kiedyś Agnieszka Radwańska, chce doprowadzać rywalki do białej gorączki, zmuszać je do błędów.

Wróćmy jeszcze do meczu Świątek z Kostiuk. Z jednej strony tańcząca, uśmiechnięta Ukrainka, z drugiej zaciśnięte zęby naszej zawodniczki.

- Zdaję sobie sprawę, że pierwszy obrazek wygląda sympatyczniej, ale to kwestia charakteru człowieka. Jedni śmieją się i tańczą, inni są poważni, jak nasza Iga. To jednak nie przesądziło o jej porażce. Po prostu brakło pewności siebie. Kostiuk miała jej zdecydowanie więcej.

W Paryżu miał być przełom. Porażka może złamać Świątek

Ta porażka może podłamać Świątek.

- Oczywiście, że może.

Zakładam, że ona te wcześniejsze porażki przyjmowała spokojnie, bo wierzyła, że w Paryżu nastąpi przełom.

- Tego nie wiem. O to by trzeba zapytać samą Igę. Można tak założyć, ale pewności nie mamy.

Zasadne jest natomiast pytanie: co dalej. Znów zmienić trenera? Chyba nie tędy droga. Natomiast jest to zdecydowanie taki moment, gdzie nasza jedynka w światowym tenisie musi stanąć przed lustrem i odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań.

- Nie mam nic do dodania, wszystko pan powiedział. Na pewno jest to trudny moment dla Igi Świątek.

