Noc z czwartku na piątek przyniosła sporą sensację w Miami, bo za taką uznać należy zwycięstwo Magdy Linette nad Igą Świątek w drugiej rundzie tamtejszego "tysięcznika". Pod uwagę wziąć należy przy tym fakt, że niżej notowana z Polek przegrała pierwszego seta 1:6, co mogło przywrócić jej wspomnienia z ostatniego, bolesnego starcia z trzecią obecnie rakietą świata. A mimo to Poznanianka podniosła się, wygrywając dwie kolejne partie 7:5, 6:3.

Zwycięstwo swojej podopiecznej oglądała z wysokości trybun Agnieszka Radwańska, która dołączyła do sztabu Magdy Linette przed sezonem 2025, dbając o jej formę wraz z trenerem Markiem Gellardem. Oboje znajdowali się obok siebie w boksie 34-latki, a po ostatniej piłce nie posiadali się z radości, padając sobie w ramiona, co wychwyciły kamery telewizyjne.

Rozwiń

Słabsza dyspozycja Igi Świątek to jedno, ale należy przy tym pochwalić Magdę Linette. A kluczowa dla jej obecnej dyspozycji była właśnie Agnieszka Radwańska, o czym opowiedziała sama zainteresowana.

Magda Linette ograła Igę Świątek. Agnieszka Radwańska była kluczowa

Po triumfie nad swoją rodaczką Magda Linette pojawiła się w studiu Tennis Channel, gdzie prowadzący spytał ją o, jak wpłynęła na nią współpraca z "Isią". Poznanianka ujawniła, że lista korekt jest dość duża, a część z nich trudno zauważyć gołym okiem.

- Zmieniłam dość dużo. Praktycznie całkowicie zmieniłam swój forhend. Dzięki temu jestem w stanie nieco bardziej rywalizować z topowymi zawodniczkami, ponieważ gram bardziej płasko. Nie mam już takiej fizyczności, by biegać dookoła z moim forhendem z rotacją, więc musiałam to zrobić. Ona do mnie dołączyła i powiedziała: "Słuchaj, musimy to zmienić". Mark wiedział, co należy zrobić od strony technicznej, tworząc ćwiczenia i zmienił to w trakcie gry - wyjawiła Magda Linette.

Poznanianka nie kryje zadowolenia z tego, jak wygląda współpraca Agnieszki Radwańskiej z Markiem Gellardem, lecz podkreśliła przy tym, że "Isia" bywa bezwzględna w kwestii egzekwowania swoich wymagań.

To, co jest świetne, to fakt, że mają świetną komunikację, w której każdy może wpaść na jakiś pomysł. Wszyscy zaufaliśmy jej, że ma rację. Za każdym razem, gdy lekko robimy coś, czego nie zasugerowała, natychmiast jesteśmy ukarani. A potem jest: "Okej, już cię słuchamy"

- Mark także jest wspaniały, z całą swoją wiedzą o tenisie, technice i wszystkim innym. Byliśmy więc w stanie robić rzeczy, których inni nawet nie dostrzegli. Oczywiście poza innymi zawodniczkami. Ale nikt z zewnątrz nie dostrzegł, jak wiele tak naprawdę zmieniłam - zakończyła swój wywód Magda Linette, którą w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Miami czeka bój z Alexandrą Ealą.

Agnieszka Radwańska, Miami 2025

Iga Świątek

Magda Linette

