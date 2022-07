Iga Świątek starcie z Alize Cornet w trzeciej rundzie Wimbledonu zaczęła od kłopotów. Francuzka zwyciężyła w pierwszych trzech gemach i Polka szybko musiała wziąć się do roboty, by odrobić straty. Taki obrót spraw zmartwił jej kibiców. "Cornet zapędziła ją w kozi róg", "Świątek koszmarnie rozpoczęła mecz", "Co dzieje się z Igą Świątek? Przecież to powinien być jej czas", "Iga ma poważne problemy na trawie" - komentowali w sieci.

Ostatecznie pierwszy set i tak należał do Cornet (6:4). Podobnie jak drugi (6:2).

Alize Cornet z problemami zdrowotnymi w meczu z Igą Świątek

Jeszcze zanim panie rozpoczęły rywalizację, internauci dzielili się w sieci swoimi przewidywaniami i spostrzeżeniami. "Świątek wygląda, jakby szła na ścięcie w meczu z Cornet", "Nie będę zaskoczony, jeśli Cornet pokona Świątek", "Czy tylko ja mam przeczucie, że Świątek dziś zakończy swoją serię zwycięstw?" - można było wyczytać.

Z biegiem czasu wzrastał sceptycyzm co do wyniku dla Igi. Aż w końcu nadzieja na pozytywny rezultat umarła i fani podzielili się oceną przyczyn porażki. Ich zdaniem Świątek przegrała m.in. przez niewymuszone błędy i brak skuteczności oraz należytej pewności w grze na trawie.

"Widać, że Iga ma problem z wieloma elementami", "Iga traci punkty przez niewymuszone błędy", "Iga Świątek wygląda bardzo niepewnie", "Iga męczy się na nawierzchni trawiastej. Przed Wimbledonem powinna była zagrać jakiś turniej na trawie. To jest zupełnie inna bajka od kortów tradycyjnych", "Cornet walczyła o każdą piłkę, Świątek nie bardzo", "Iga łatwo oddaje to, co ciężko wywalczyła" - czytamy.

Więcej miłych słów pod adresem Polki miała... jej rywalka. Po meczu nie szczędziła Idze słów uznania. "Jest bardzo utalentowana, to niesamowita tenisistka" - mówiła o Świątek Alize Cornet.

