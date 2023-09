To byłby prawdziwy hit! W rolach głównych Iga Świątek i Anita Włodarczyk

Drogi Igi Świątek i Anity Włodarczyk przeplatają się ze sobą już od dłuższego czasu. Oprócz tego, że Panie rywalizowały ze sobą w ubiegłych latach o miano najlepszego sportowca w naszym kraju do spółki z m.in. Robertem Lewandowskim czy Bartoszem Zmarzlikiem, to na dodatek w ostatnich dwóch sezonach znajdują się w tym samym momencie w... Dosze. Iga Świątek rozgrywa wówczas turniej WTA, a Anita Włodarczyk przylatuje na zgrupowanie, by jak najlepiej przygotować się do letnich startów w lekkoatletyce.