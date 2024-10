Tenisowa karuzela szkoleniowa nabiera rozpędu. W piątek 4 października Iga Świątek poinformowała, że zakończyła trzyletnią współpracę z Tomaszem Wiktorowskim. Zasugerowała, że 43-latek pójdzie na dłuższy urlop. - Wiem, że chce trener spędzić trochę czasu z bliskimi i odpocząć po tych intensywnych trzech latach. Mało kto zasłużył na co najmniej kilkumiesięczne wakacje tak, jak trener - napisała na Instagramie. Prędzej czy później - a być może prędzej - Wiktorowski wróci jednak do zawodu.

Do tej pory na medialnej giełdzie nazwisk pojawiały się postacie Wima Fissette , Saschy Bajina, Raemona Sluitera, Iaina Hughesa czy Dietera Kindlmanna. Czy w teorii czterokrotna triumfatorka French Open mogłaby jednak zatrudnić Moyę? Zapytaliśmy o to ekspertów.

Carlos Moya jako trener Igi Świątek? "Z całą pewnością się nadaje"

Carlos Moya byłby dobrym trenerem dla Świątek. Sam grał bardzo dobrze na mączce, świetnie zna tę nawierzchnię i dużo wie o tenisie. Pomógł Nadalowi chociażby poprawić serwis i grać bardziej bezpośrednio, bez długiego budowania każdej wymiany, co mogłoby być dobre dla Igi. Moya w teorii byłby w stanie nadać jej tenisowi agresywności, urozmaicić styl ciętymi bekhendami, drop shotami i podchodzeniem do siatki

Niektórzy zarzucają raszyniance, że słabo wypada w turniejach wielkoszlemowych poza French Open. Faktem jest, że w sezonach 2023 i 2024 nie dotarła ani razu do półfinału w Melbourne, Nowym Jorku i na Wimbledonie. Ta statystyka może martwić. Młody Rafael Nadal grał bardzo fizycznie, głęboko z linii końcowej, ale trzeba mu oddać, że sięgał po swoje tytuły na kortach All England Club w wieku zaledwie 22 i 24 lat, a ten pierwszy zdobył po wspaniałej batalii z Rogerem Federerem. Z Moyą u steru był także w stanie w 2022 r. po 13 latach przerwy ponownie wygrać Australian Open, a rywalizacje w US Open przyniosły mu aż cztery Szlemy, co także jest świetnym wynikiem.

Potencjalna kandydatura Moyi podobałaby się także komentatorowi Eurosportu Tomaszowi Wolfke. - Z całą pewnością się do tego nadaje. To dobry były zawodnik, na pewno też dobry trener, bo przy Nadalu to nie można być słabym szkoleniowcem. W listopadzie pewnie będzie bezrobotny formalnie, ale w praktyce to jest nim od dawna, bo to, że Nadal nie wróci do gry na wysokim poziomie, było wiadome od jakiegoś czasu. Trzeba dodać jednak, że nie mamy zielonego pojęcia, czy ktokolwiek ze sztabu Świątek w ogóle z nim rozmawiał - podkreślił ekspert.