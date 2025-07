Iga Świątek bardzo dobrze spisuje się w tegorocznym Wimbledonie. Polka odprawiła już Polinę Kudermietową, Cathrinę McNally i Danielle Collins. W poniedziałkowe popołudnie zmierzy się w czwartej rundzie z Clarą Tauson i będzie faworytką, aby dopiero drugi raz w swojej karierze awansować do ćwierćfinału Wimbledonu. Jedyny raz w najlepszej ósemce tego turnieju znalazła się w 2023 roku.

Od ćwierćfinału do końcowego zwycięstwa droga jest jednak jeszcze bardzo daleka. Przekonało się o tym wiele tenisistek w historii. Polka wygrała juniorski Wimbledon w 2018 roku. Wtedy wielu kibicom mogło się wydawać, że to właśnie na trawie będzie czuła się najlepiej i tam wygra swój pierwszy turniej wielkoszlemowy. Stało się jednak zupełnie inaczej. 24-latka z Raszyna czterokrotnie triumfowała w Roland Garros i raz w US Open. Gra na Wimbledonie była dla niej największym przekleństwem i sama często podkreśla, że na tej nawierzchni musi się ciągle uczyć.