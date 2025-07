To była deklasacja. Pogrom 6:0, 6:0. Najszybszy mecz w karierze Igi Świątek

Iga Świątek czeka na swój premierowy mecz w tegorocznej edycji wielkoszlemowego Wimbledonu. Jej pierwszą rywalką będzie 64. zawodniczka rankingu WTA - Polina Kudiermietowa . Polka wlała swoim fanom sporo nadziei w udany występ na londyńskich kortach tym, co zaprezentowała ostatnio w Bad Homburg, docierając aż do finału, w którym musiała uznać wyższość Amerykanki - Jessiki Peguli .

Trawiaste korty mają swoją wyjątkową specyfikę, która jak dotąd nie zdołała podbić gustu Igi Świątek. Trawa to najszybsza nawierzchnia w świecie tenisa, lecz mimo tego to nie na niej nasza była - i miejmy nadzieję także przyszła - liderka światowego rankingu odnosiła swoje najbardziej okazałe zwycięstwa, rozbijając rywalki w najkrótszym czasie.

To była prawdziwa deklasacja i absolutny tenisowy nokaut. Tamtego dnia Iga Świątek zafundowała rywalce "rower" - jak mawia się na mecze wygrane bez straty gema - rozbijając ją 6:0, 6:0. Jakże jednak mówić o wygranym gemie, skoro Anastazja Potapowa wywalczyła na przestrzeni całego spotkania zaledwie... 10 punktów . W efekcie mecz zakończył się po zaledwie 40 minutach , co stanowi historyczny wynik w karierze Igi Świątek.

Nie był to jednak najszybszy mecz w dziejach Rolanda Garrosa. Tu honorowe miejsce zajmuje triumf Steffi Graf nad Nataszą Zwieriewą z 4 czerwca 1988 roku. 18-letnia wschodząca gwiazda tenisa potrzebowała wówczas 32 minut , by sięgnąć po wielkoszlemowy tytuł. W całej karierze zgromadziła ich aż 22, stając się jedną z tenisowych legend.

Drugi najszybszy triumf Igi Świątek w karierze miał natomiast miejsce w 2021 roku w wielkim finale turnieju WTA Rzymie. Naprzeciw Polki stanęła wówczas Czeszka Karolina Pliskova, która nie miała żadnego pomysłu na to, jak ją zatrzymać. W efekcie gładko przegrała 0:6, 0:6. Dla Igi Świątek był to dopiero trzeci wygrany turniej w karierze, który zapewnił jej awans do TOP10 światowego rankingu. Teraz nasza reprezentantka marzy o tym, by powrócić na szczyt po swoim długim okresie panowania.