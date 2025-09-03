Świątek w 2025 roku w ćwierćfinale US Open zmierzy się z Amandą Anisimovą. Wcześniej obie tenisistki zmierzyły się ze sobą w pamiętnym finale Wimbledonu, gdzie Polka ograła Amerykankę 6:0, 6:0, zadziwiając cały świat.

Iga Świątek wygrała US Open 2022

2022 rok był dla Igi Świątek wyjątkowy pod wieloma względami. To właśnie wtedy wydawało się, że Polka jest właściwie niepokonana. Jak dotąd był to jedyny raz, gdy udało jej się w jednym roku zwyciężyć w dwóch turniejach wielkoszlemowych. Jej kibice liczą na to, że ta sama sztuka uda się i tym razem.

Wtedy w ćwierćfinale na jej drodze stanęła Jessica Pegula, z którą Świątek rozegrała dotychczas 11 meczów, z czego wygrała tylko 6, a 5 przegrała. Wiadomo było, że ten pojedynek nie będzie w żadnym wypadku jednostronny.

Iga Świątek pokonała Jessicę Pegulę, ale było gorąco

Pierwszy set okazał się pójść w całości po myśli Świątek. Polka wygrała go 6:3 i była wyraźnie lepsza od rywalki. Drugi set sprawił jednak, że sytuacja kompletnie się zmieniła. Pegula mogła odwrócić losy tego meczu i walczyła do samego końca. Raszynianka pokonała ją wtedy dopiero w tie-breaku - ostateczny wynik wyglądał tak: 6:3, 7:6.

Statystycznie Świątek i Pegula wyglądały niemal identycznie - zaliczyły tyle samo podwójnych błędów serwisowych (trzy) i asów serwisowych (po jednym), miały bardzo przybliżone procenty pierwszych serwisów i punktów po nich wygranych. Dopiero statystyki dotyczące returnu pokazały prawdziwą różnicę w punktach - to tam Świątek wyraźnie górowała nad rywalką.

Co ciekawe, Pegula odwdzięczyła jej się już dwa lata później i w ćwierćfinale US Open 2024 pokonała ją 6:2, 6:4, zabierając Polce marzenia o tytule.

