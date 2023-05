To był punkt finału w Madrycie. Iga Świątek w szpagacie!

Dla 21-letniej raszynianki to dopiero drugi występ w stolicy Hiszpanii. W 2021 roku odpadła w trzeciej rundzie, teraz doszła do finału.

Ją lepiej zaczęła Białorusinka, która prowadziła 2:0 z przełamaniem. W trzecim gemie, przy serwisie 25-latki z Mińska, trwała zażarta walka o każdy punkt. Polka miała w niej nawet dwa break pointy, ale ich nie wykorzystała. Natomiast przy kolejnej równowadze mieliśmy punkt meczu, o czym napisała też WTA w mediach społecznościowych. Obie zawodniczki się przegoniły po korcie. Polka musiała biegać do siatki i z powrotem, rywalka podeszła do siatki i tam zagrywała woleje. Po jednym z nich Świątek ruszyła do zagranej w bok piłki i choć zrobiła nawet szpagat to nie była w stanie jej przebić na drugą stronę.