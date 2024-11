To był mecz roku. Świątek i Krejcikova dały popis. Niebywałe emocje, ponad 3 godziny walki

Także ich ostatnia potyczka, w finale WTA 1000 w Dubaju pod koniec lutego 2023 roku, zakończyła się pomyślnie dla Barbory. Czeszka przyzwyczaiła w tych starciach, że potrafi wznosić się na wyżyny swoich umiejętności. Tym razem forma obu tenisistek jest jednak niewiadomą. W przypadku Igi chodzi o dwumiesięczną przerwę od gry i zmianę trenera - rozstała się bowiem z Tomaszem Wiktorowskim i od niecałych trzech tygodni pracuje już pod okiem nowego szkoleniowca, Wima Fissette'a. Co do Barbory - ona leczyła w ostatnim czasie uraz pleców, treningi wznowiła dopiero kilka dni temu. Krejcikova to typ zawodniczki, która lubi się rozkręcać z meczu na mecz. Z perspektywy Świątek powinno to stanowić dobrą informację, bo zagra z Czeszką już na otwarcie zmagań. Kto wyjdzie na prowadzenie 3-2 w bezpośredniej rywalizacji i czy Polce uda się zrewanżować przeciwniczce? Początek spotkania nie przed godz. 13:30 czasu polskiego. Relacja w Interia Sport - będzie dostępna TUTAJ.

