Iga Świątek pod koniec marca zakończyła współpracę z Wimem Fissettem. Z Belgiem Polka rozstała się po blisko osiemnastu miesiącach wspólnej pracy. Raszynianka długo nie czekała na fachowca, który przejmie pieczę nad jego karierą. Po krótkich medialnych spekulacjach ogłosiła, że stawia na szkołę hiszpańską.

Świątek na początku kwietnia przedstawiła Francisco Roiga jako swojego nowego trenera. Duet wspierany przez Rafaela Nadala swoją pracę rozpoczął w akademii Rafy na kortach na Majorce. Po miesiącu widać jej efekty. W Rzymie Polka prezentuje w końcu swoją najlepszą wersję.

Świątek o krok od finału. W nim czeka koszmar Fissette'a

Awansowała już do półfinału, w którym zmierzy się z Eliną Switoliną. Wiemy już, kto czeka w potencjalnym finale. Do tego bowiem w czwartkowe popołudnie awansowała Coco Gauff. Amerykanka w czasach pracy Igi z Fissettem wyrosła na prawdziwy koszmar naszej najlepszej tenisistki.

Gdy Belg prowadził naszą zawodniczkę panie mierzyły się ze sobą czterokrotnie, Iga nie wygrała nawet jednego seta. Najbardziej wyrównany były mecze z początku ich współpracy. W turnieju WTA Finals 2024 Amerykanka wygrała z Igą 6:3, 6:4. Kilka miesięcy później w United Cup Gauff triumfowała 6:4, 6:4.

Paradoksalnie Iga najgorzej wypadła wtedy, kiedy jej przewaga miała być największa - w półfinale turnieju WTA 1000 w Madrycie. Ten odbywał się na nawierzchni ziemnej. Świątek zdołała ugrać ledwie dwa gemy. Oba sety zakończyły się rezultatem 6:1, 6:1. Gauff w finale przegrała z Aryną Sabalenką.

Ostatni mecz z Amerykanką pod wodzą Fissette'a miał miejsce kilka miesięcy temu. W United Cup Amerykanka ponownie poradziła sobie z Igą bez żadnych kłopotów, wygrywając 6:4, 6:2. To gigantyczna różnica w stosunku do wyników, które z tą tenisistką notowała Iga prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego.

Pod wodzą polskiego szkoleniowca Iga z Gauff grała aż 11 razy, wygrała dziesięć z tych spotkań. Momentami doprowadzała swoją młodszą rywalkę do płaczu, jak podczas Roland Garros. Wydaje się, że pod wodzą Roiga Świątek wraca do "ustawień fabrycznych" z czasów Wiktorowskiego. O tym, czy duet polsko-hiszpański dostanie szansę zmierzenia się z Gauff przekonamy się już w czwartkowy wieczór. Relacja na Interia.Sport.pl.

Coco Gauff na Campo Centrale TIZIANA FABI AFP

Iga Świątek przegrała z Coco Gauff w półfinale WTA 1000 w Madrycie BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Sorana Cirstea TIZIANA FABI AFP

Świątek pokonuje Pegulę i awansuje do półfinału w Rzymie [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia