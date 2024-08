Iga Świątek w półfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu przeżyła koszmar, jaki stanowiła dla niej porażka z Qinwen Zheng. Choć polska doceniła później brązowy medal, jaki przyszło jej ostatecznie zdobyć, po meczu z Chinką była rozbita i załamana. Widział to z bliska dziennikarz Eurosportu Paweł Kuwik. To on przeprowadzał wywiad z Igą Świątek, który musiał zostać przerwany z powodu jej łez. Teraz wrócił do tej sprawy, opowiadając nieco o kulisach tamtej rozmowy i emocjach z nią związanych.