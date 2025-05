W sobotę nie przed godz. 13:00 dojdzie do dziewiątej bezpośredniej potyczki pomiędzy Igą Świątek i Danielle Collins . Tym razem stawką pojedynku będzie awans do czwartej rundy WTA 1000 w Rzymie. Aktualnie w zestawieniu H2H jest 7-1 dla Polki. Ostatni mecz panie rozegrały podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Wówczas walczyły ze sobą o półfinał imprezy czterolecia. Amerykanka skreczowała w zaawansowanej fazie trzeciego seta przy wysokim prowadzeniu naszej reprezentantki.

Po tamtym spotkaniu skumulowało się mnóstwo emocji. Collins rzucała mocne oskarżenia wobec Świątek. Zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych nawet na początku tego roku szukała zaczepki wobec raszynianki, gdy Polska rywalizowała z USA w finale drużynowych rozgrywek o nazwie United Cup. Wówczas nie doszło do bezpośredniej konfrontacji Igi z Danielle, bowiem tenisistka z Ameryki pełniła rolę rezerwowej, ale i tak 31-latka wykorzystywała każdą sposobność do prowokacji ( podczas powitania ekip przy siatce lub za pośrednictwem mediów społecznościowych).

Zobaczymy, jak Danielle zachowa się podczas dzisiejszego starcia. Chociaż Collins ma bardzo ujemny bilans w rywalizacji z naszą reprezentantką, to w przeszłości potrafiła mocno zagrozić Polce. Najbliżej swojej drugiej wygranej była podczas Australian Open 2024 . Z perspektywy raszynianki był to rewanżowy pojedynek za porażkę z Danielle sprzed dwóch lat w półfinale australijskiego Szlema. Niespełna 16 miesięcy temu Amerykanka znajdowała się już o krok od kolejnego zwycięstwa ze Świątek w Melbourne. Na koniec meczu Iga dokonała jednak wtedy czegoś spektakularnego, co wydawało się nierealne.

Tak przebiegało starcie Świątek - Collins w drugiej rundzie Australian Open 2024

Siódmy gem przyniósł ważną zmianę, teoretycznie na korzyść tenisistki z USA. Przy stanie 15-15 doszło do przerwy z powodu opadów deszczu. Zawodniczki opuściły kort. W tym czasie zamknięto dach (gra stała się przez to jeszcze szybsza, czynniki zewnętrzne nie wpływały na grę), osuszono arenę zmagań. Polka mogła skorzystać z porad ówczesnego trenera Tomasza Wiktorowskiego. Po powrocie do rywalizacji Iga polowała na przełamanie. Doczekała się go w trakcie dziewiątego rozdania, wracając z wyniku 15-40. A wszystko zaczęła magiczna akcja, dostępna poniżej.