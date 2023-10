To był bolesny spadek Igi Świątek. Legenda mówi wprost, tego się nie spodziewała

W Pekinie Iga wydawała się odczuwać ulgę, że nie jest numerem 1. Pozycja nr 2 to mniejsza korona do udźwignięcia. Rozumiem to, ale nadal wolałabym być nr 1 niż nr 2. Niemniej jednak presja jest nieco mniejsza i być może dzięki temu jest jej łatwiej. Jestem pewna, że będzie dawała z siebie wszystko, by wrócić na szczyt. Jeśli tak pozostanie, to w Australian Open Sabalenka będzie przed nią. Jest tak blisko punktowo, mamy świetną rywalizację i jestem tym podekscytowana

~ Martina Navratilova