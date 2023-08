To brzmi fatalnie, aż trudno uwierzyć. Iga Świątek musi walczyć o przełom

WTA Montreal. Iga Świątek chce przełamać złą passę. Aryna Sabalenka i reszta stawki w natarciu

Iga Świątek poleciała do Montrealu uskrzydlona triumfem przed warszawką publicznością w turnieju BNP Paribas Warsaw Open. W wielkim finale polska tenisistka nie dała żadnych szans reprezentantce Niemiec - Laurze Siegemund . 22-latka na każdym kroku podkreślała, że walka o zwycięstwo na własnym terenie była dla niej niezwykle istotna. Zrobiła to po raz kolejny podsumowując swój występ i... porównując go do wyzwań czekających na nią w Ameryce Północnej .