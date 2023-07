Tłumy na meczu Igi Świątek w Warszawie. Nie zabrakło znanych nazwisk

Iga Świątek po raz kolejny znalazła się na liście zawodniczek, które walczyć będą o dodatkowe punkty do rankingu WTA podczas turnieju BNP Paribas Warsaw Open w stolicy naszego kraju. Raszynianka ma już za sobą pierwszy występ przed własną publicznością - we wtorkowe popołudnie pokonała Niginę Abduraimovą i awansowała do kolejnej rundy. Poczynaniom 22-latki tego dnia przyglądały się znane nazwiska z polskiego showbiznesu i ze świata polityki.