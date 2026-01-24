Thriller Igi Świątek z Rosjanką, WTA reaguje. Wstrząs w Melbourne, jest komunikat

Prawdziwą próbą nerwów było sobotnie spotkanie Igi Świątek z Anną Kalinską w 3. rundzie Australian Open. Polka świetnie weszła w mecz - błyskawicznie zdominowała niżej notowaną rywalkę i sięgała po kolejne gemy. Efekt? W zaledwie 25 minut wygrała seta 6:1 i wydawało się, że drugi będzie już jedynie formalnością.

Australian Open. Mecz Świątek - Kalinska pełen zwrotów akcji. Polka ostatecznie górą

To Rosjanka jednak nabrała wiatru w żagle, korzystając z licznych błędów Raszynianki, a role na korcie kompletnie się odwróciły. Do tego stopnia, że 28-latka rozbiła wiceliderkę rankingu WTA 6:1. Po twarzy Świątek widać było ogromne napięcie i lekką rezygnację. Na szczęście udało jej się przebrnąć przed trudny moment.

Trzecia partia była niemal kopią pierwszej - Świątek zaczęła od przełamania Kalinskiej i szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Po krótkiej chwili dołożyła gema przy swoim serwisie, a później podwójne przełamanie. I zrobiło się 4:0 po 20 minutach.

Kalinska wygrała w nim tylko jednego gema i ostatecznie po pełnej zwrotów akcji batalii, której losy wywołały niemały wstrząs w Melbourne, to Polka była górą. Wynik 6:1, 1:6, 6:1 najlepiej oddaje, jak skrajne emocje towarzyszyły przy jego okazji polskim kibicom.

Świątek z awansem, jest komunikat WTA. Tak zareagowano na wygraną wiceliderki

Błyskawicznie po awansie Igi Świątek do 1/8 finału Australian Open ukazał się komunikat WTA. Takich Polka z pewnością chciałaby widzieć jeszcze więcej.

Same uśmiechy u Igi. Przeszła przez trzeci rundę pokonując Kalinską 6:1, 1:6, 6:1

Jeszcze w trakcie spotkania jasne stało się, że nawet w przypadku wygranej Polki nie dojdzie do wyczekiwanego spotkania z Naomi Osaką. W sobotę rano Japonka opublikowała komunikat, w którym poinformowała o wycofaniu się z turnieju w Melbourne. Powodem tego były problemy zdrowotne.

Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze", mimo choroby

W tej sytuacji rywalką Igi w 1/8 finału Australian Open będzie kwalifikantka - Maddison Inglis. Australijka notowana jest na odległym, 168. miejscu w rankingu WTA.

