Thriller Igi Świątek z Rosjanką, WTA reaguje. Wstrząs w Melbourne, jest komunikat

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Nieprawdopodobny przebieg miała rywalizacja Igi Świątek z Anną Kalinską w 3. rundzie Australian Open. Polka wygrała pierwszego seta 6:1, ale w drugim poległa 1:6, wobec czego o awansie decydowała trzecia partia. W niej Polka rozbiła Rosjankę, pieczętując zwycięstwo, które dało jej 1/8 finału w Melbourne. Tuż po wygranej 2. rakiety świata nadszedł komunikat ze strony WTA.

Młoda kobieta w stroju sportowym oraz czapce z daszkiem, unosząca dłoń do jej przodu, znajduje się na korcie tenisowym podczas sportowych zawodów.
Iga ŚwiątekDubreuil Corinne/ABACANewspix.pl

Prawdziwą próbą nerwów było sobotnie spotkanie Igi Świątek z Anną Kalinską w 3. rundzie Australian Open. Polka świetnie weszła w mecz - błyskawicznie zdominowała niżej notowaną rywalkę i sięgała po kolejne gemy. Efekt? W zaledwie 25 minut wygrała seta 6:1 i wydawało się, że drugi będzie już jedynie formalnością.

Australian Open. Mecz Świątek - Kalinska pełen zwrotów akcji. Polka ostatecznie górą

To Rosjanka jednak nabrała wiatru w żagle, korzystając z licznych błędów Raszynianki, a role na korcie kompletnie się odwróciły. Do tego stopnia, że 28-latka rozbiła wiceliderkę rankingu WTA 6:1. Po twarzy Świątek widać było ogromne napięcie i lekką rezygnację. Na szczęście udało jej się przebrnąć przed trudny moment.

Trzecia partia była niemal kopią pierwszej - Świątek zaczęła od przełamania Kalinskiej i szybko wyszła na prowadzenie 2:0. Po krótkiej chwili dołożyła gema przy swoim serwisie, a później podwójne przełamanie. I zrobiło się 4:0 po 20 minutach.

Kalinska wygrała w nim tylko jednego gema i ostatecznie po pełnej zwrotów akcji batalii, której losy wywołały niemały wstrząs w Melbourne, to Polka była górą. Wynik 6:1, 1:6, 6:1 najlepiej oddaje, jak skrajne emocje towarzyszyły przy jego okazji polskim kibicom.

    Świątek z awansem, jest komunikat WTA. Tak zareagowano na wygraną wiceliderki

    Błyskawicznie po awansie Igi Świątek do 1/8 finału Australian Open ukazał się komunikat WTA. Takich Polka z pewnością chciałaby widzieć jeszcze więcej.

    Same uśmiechy u Igi. Przeszła przez trzeci rundę pokonując Kalinską 6:1, 1:6, 6:1
    brzmiał komunikat

    Jeszcze w trakcie spotkania jasne stało się, że nawet w przypadku wygranej Polki nie dojdzie do wyczekiwanego spotkania z Naomi Osaką. W sobotę rano Japonka opublikowała komunikat, w którym poinformowała o wycofaniu się z turnieju w Melbourne. Powodem tego były problemy zdrowotne.

    Świątek uspokaja: „Fizycznie czuję się dobrze”, mimo choroby© 2026 Associated Press

    W tej sytuacji rywalką Igi w 1/8 finału Australian Open będzie kwalifikantka - Maddison Inglis. Australijka notowana jest na odległym, 168. miejscu w rankingu WTA.

    Tenisistka w jasnym stroju wykonująca serwis na korcie, dynamiczna poza z uniesioną rakietą, sportowa atmosfera, widoczny fragment trybun oraz zegar ścienny w tle.
    Iga ŚwiątekDubreuil Corinne/ABACANewspix.pl
    Zawodniczka tenisowa wykonuje zamach dwuręczny backhandem podczas meczu na korcie, ubrana w niebiesko-czarno-biały strój sportowy i granatową czapkę z daszkiem, w tle widoczne rozmazane trybuny i fragment tablicy wyników.
    Anna KalinskaWilliam WestAFP
    Tenisistka w sportowym stroju i czapce z daszkiem unosi zaciśniętą pięść w geście triumfu podczas meczu, wyrażając silne emocje oraz determinację.
    Iga ŚwiątekCHOLEWINSKI MARCINNewspix.pl
